Снаряди для України: президент Латвії закликав ЄС купувати боєприпаси у будь-яких країн

З його словами, у питанні купівлі снарядів для України не має бути жодних обмежень, окрім друзів і союзників РФ.

Євросоюз має розмовляти з будь-якими державами (за винятком деяких), що готові продати снаряди для України.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає "Суспільне".

За його інформацією, є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів.

"І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", – сказав Рінкевичс.

Президент Латвії певен, що ЄС має домовлятися про постачання снарядів для України з усіма державами, що їх мають, "без жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників Російської Федерації".

Нагадаємо, що на початку 2023 року ЄС пообіцяв надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів упродовж 12 місяців.

Однак недавно у ЄС заявили, що не можуть постачати Україні більше снарядів, бо вони йдуть на експорт.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зауважив, що Північна Корея допомагає Росії більше, ніж Європейський Союз Україні. Як відомо, КНДР передала РФ мільйон артснарядів.