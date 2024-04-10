Снаряди, дрони та гвинтівки: Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні

Зокрема, ЗСУ отримають 6000 артилерійських снарядів, яких зараз критично бракує на фронті.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якої зокрема увійшли снаряди, військова техніка, дрони та інше.

Про це свідчить оновлений перелік наданого обладнання, опублікований на сайті німецького уряду.

До пакета допомоги від Німеччини увійшли:

гусеничний всюдихід Warthog;

2 машини розмінування WISENT 1;

6000 снарядів калібру 155 мм;

1 млн набоїв для стрілецької зброї;

16 розвідувальних БПЛА Vector;

30 дронів RQ-35 Heidrun;

30 комплектів засобів протидії БПЛА;

11 мобільних систем розмінування;

3 мінні трали;

70 інфрачервоних камер;

680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;

120 гвинтівок Haenel CR308;

50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;

5000 детонаторів.

В уряді зазначили, що Німеччина надає допомогу Україні за рахунок постачань Збройних сил країни і постачань промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.

До слова, за словами президента України Володимира Зеленського, канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати ЗСУ крилаті ракети Taurus через ядерні погрози з боку Росії.

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