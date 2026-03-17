Снайпери на Кремлі і страх Путіна: Росія готується до жорсткого сценарію

У Росії дедалі частіше лунають заклики перевіряти бомбосховища, а пропаганда вже відкрито заявляє, що безпечних регіонів більше не існує. У Москві та інших містах різко посилюють заходи безпеки, які ще нещодавно вважалися зайвими.

Про це розповів журналіст і аналітик-міжнародник Олександр Демченко в ефірі 24 каналу.

«Війна прийшла давно в Росію, але тепер прийшла вона і в Москву», — наголосив він.

За його словами, серія атак безпілотників на Москву зруйнувала уявлення про недосяжний тил. За словами експерта, це вже не поодинокі інциденти, а системний сигнал про проблеми в обороні.

«Усе це показує велику проріху безпосередньо в обороні і Москви, і Росії. Значить, уже долітають і, значить, можуть потрапити по цілі», — пояснив Демченко.

Ці удари б’ють не лише по інфраструктурі, а й по відчуттю контролю всередині російської системи.

Як Кремль переходить до жорстких заходів

Після атак Кремль почав діяти значно рішучіше. За словами аналітика, це свідчить про страх перед новими загрозами.

«Два тижні тому Володимир Путін зібрав екстрене засідання з питань захисту конституційного ладу, захисту режиму. Такі засідання він не збирав навіть за час заколоту Пригожина», — зазначив Демченко.

Паралельно в Москві та Санкт-Петербурзі почали блокувати інтернет і зв’язок.

«Він боїться маленьких дронів, він боїться повторення з боку СБУ або інших українських спецслужб», — додав він.

Посилення контролю не обмежується лише зв’язком. У центрі Москви вже фіксують нові заходи безпеки.

«Зараз уже біля веж Кремля і на Мавзолеї стоять вогневі групи. Уже снайпери стоять там. Путін, певно, готується до найгірших наслідків», — заявив експерт.

На цьому тлі в Росії заговорили про можливі обмеження виїзду за кордон та розширення повноважень силових структур.

Репресії і закриття країни

За словами Демченка, ці процеси можуть свідчити про підготовку до значно ширшої кризи.

«Путін готується до зачисток, до репресій, до можливих бунтів чи повстань. У кінцевому рахунку Путін закриє весь кордон, залізна завіса запускається», — наголосив він.

Експерт також звернув увагу, що загроза для Кремля може бути не лише зовнішньою.

«Путін готується до якихось гірших сценаріїв. Він боїться бунту навіть не народу, а своєї еліти», — підкреслив Демченко.

Останні дії російської влади, за оцінкою аналітика, не є ситуативною реакцією. Йдеться про підготовку до нової фази кризи, яка може включати мобілізацію, нову військову кампанію, провокації проти Заходу та поступове закриття країни.

У Кремлі, схоже, більше не впевнені, що здатні контролювати ситуацію звичними методами, і переходять до жорсткішої моделі управління.

Чи загрожує Росії переворот — останні події

Нагадаємо, на тлі війни проти України та внутрішніх проблем у Росії періодично з’являються розмови про можливу дестабілізацію влади та навіть сценарії зміни керівництва. Останні збої в роботі інтернету в Москві, обмеження месенджерів і посилення контролю над інформаційним простором лише підживили ці припущення.

Аналітики зазначають, що закритість політичної системи РФ традиційно сприяє поширенню чуток у періоди кризи. Водночас одним із ключових чинників нестабільності називають війну проти України, яка вплинула як на стан російської армії, так і на довіру до керівництва.

Додаткову напругу створюють внутрішні проблеми, зокрема корупція в оборонному секторі та гучні арешти посадовців. Це, за оцінками експертів, підриває ефективність управління та посилює кризові настрої всередині системи.

Водночас історія сучасної Росії вже знає приклади внутрішніх потрясінь, що свідчить про наявність потенціалу для конфліктів навіть у централізованій моделі влади. Експерти наголошують, що основні ризики для Кремля можуть походити не ззовні, а зсередини політичних і військових еліт, хоча наразі відкритих ознак таких процесів немає.