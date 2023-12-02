Снігопад спричинив транспортний колапс у Баварії: не працює аеропорт і залізниця (фото)

Опади у регіоні не припиняються.

Південну частину німецької Баварії засипало снігом. Сильні опади тат ожеледиця спричинили перебої та затори на дорогах і залізницях. Призупинив роботу аеропорт Мюнхена.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Негода у регіоні розпочалася напередодні ввечері, 1 грудня. Через снігопад довелося зупинити рух на багатьох залізничних лініях довкола Мюнхена. Припинив роботу місцевий залізничний вокзал. Деякі пасажири провели ніч у потязі.

На дорогах у південній Баварії сталося багато аварії. Дрібніші дороги регіону місцями непроїзні через снігові замети і повалені дерева. Через сильну хуртовину припинив працювати аеропорт Мюнхена. Наразі скасовано близько 320 рейсів.

Поліція закликала місцевих мешканців відкласти поїздки у справах та залишатися вдома.За прогнозами, зимова погода у регіоні збережеться. Що більше - у суботу можливі нові сильні снігопади.

Баварію засипало снігом. / Фото: Associated Press

Через сніг у Мюнхені припинив роботу залізничний вокзал. / Фото: Associated Press

Баварію засипало снігом, на дорогах - аварії. / Фото: Associated Press

У Баварії виник транспортний колапс через сніг. / Фото: Associated Press

Як повідомлялося, Україну також засипає снігом. "Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів через сильну хуртовину на заході країни.