Снігопад спричинив транспортний колапс у Баварії: не працює аеропорт і залізниця (фото)

Опади у регіоні не припиняються.
Південну частину німецької Баварії засипало снігом. Сильні опади тат ожеледиця спричинили перебої та затори на дорогах і залізницях. Призупинив роботу аеропорт Мюнхена.
Про це повідомляє видання Spiegel.
Негода у регіоні розпочалася напередодні ввечері, 1 грудня. Через снігопад довелося зупинити рух на багатьох залізничних лініях довкола Мюнхена. Припинив роботу місцевий залізничний вокзал. Деякі пасажири провели ніч у потязі.
На дорогах у південній Баварії сталося багато аварії. Дрібніші дороги регіону місцями непроїзні через снігові замети і повалені дерева. Через сильну хуртовину припинив працювати аеропорт Мюнхена. Наразі скасовано близько 320 рейсів.
Поліція закликала місцевих мешканців відкласти поїздки у справах та залишатися вдома.За прогнозами, зимова погода у регіоні збережеться. Що більше - у суботу можливі нові сильні снігопади.
Як повідомлялося, Україну також засипає снігом. "Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів через сильну хуртовину на заході країни.