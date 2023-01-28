Снігопади в Румунії заблокували рух транспорту: люди зі снігової пастки рятуються пішки (фото, відео)

У суботу, 28 січня, сильний сніг і хуртовини паралізували рух транспорту на половині території Румунії. Порушено не лише автомобільне та авіасполучення, але й залізничне. Час затримки поїздів становить не менш ніж 190 хвилин.

Про це повідомляє місцеве видання Digi24.

У кілометрових чергах, серед заторів стоять сотні людей, більшість із них ще з вчорашнього вечора. Водії чекають на приїзд рятувальників, щоб розчистити снігові замети.

Тим часом люди залишають на дорозі свої авта, а пасажири виходять з автобусів і рятуються зі снігової пастки пішки. Відповідні відео публікують в соцмережах.

Найбільше проблем у повітах Вранча та Бузеу.

У повіті Вранча в Румунії запровадили режим підвищеної готовності через снігову бурю. Місцева влада скликала національний комітет з надзвичайних ситуацій.

На боротьбу зі снігопадом у повіті Бузеу залучили Національну армію. Антикризові штаби створюються просто на заблокованих трасах.

Міністерство національної оборони повідомило в суботу, що сили з 50 солдатів і п’яти технічних машин допомагають місцевій владі прибирати сніг із транспортних засобів, які застрягли між містами Бузеу та Рямніку-Серат.

Нагадаємо, цього ж дня на півдні Одеської області через снігопади ускладнений проїзд трасою М-15 Одеса-Рені у напрямку Бухареста. Утворився затор із вантажівок.

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