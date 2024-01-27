Снігові "пончики": науковці показали унікальне природне явище (фото)

Науковці показали унікальне природне явище, що має назву снігові рулони/пончики або ж сніжки вітру. Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як великими, так і малими.

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

Снігові "пончики" / Фото Сергія Глотова, Національний антарктичний науковий центр (9 фото)

Рідкісне явище, яке вражає красою

Як наголошують у Центрі, таке явище є досить рідкісним, зокрема й для Антарктики. Втім, зустріти його можна не лише тут. Це пов'язано з тим, що для утворення снігових завитків потрібно, щоб збіглося декілька факторів:

два різних шари снігу: нижній – підмерзлий або вкритий льодовою кіркою, він буде неначе підкладка; верхній – свіжий, пухкий та мокрий, який має вкривати нижній, але не прилипати до нього;

температура повітря – близька до точки танення льоду (тобто дещо вище 0°С);

сила вітру має бути такою, щоб переміщати грудки снігу – але не руйнувати їх.

здебільшого для формування "пончиків" потрібен схил – тоді вони легше згортаються.

"Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш.

Оскільки в середині згортка сніг – свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри)", – підсумували фахівці.

Раніше у Києві на озері Вербне, що на Оболоні, помітили рідкісне природне явище – водяне торнадо.

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