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Снігові "пончики": науковці показали унікальне природне явище (фото)

Снігові "пончики": науковці показали унікальне природне явище (фото)

Снігові "пончики" / Фото Сергія Глотова, Національний антарктичний науковий центр

Такі "скульптури" дійсно заворожують своєю красою.

Науковці показали унікальне природне явище, що має назву снігові рулони/пончики або ж сніжки вітру. Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як великими, так і малими.

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

Рідкісне явище, яке вражає красою

Як наголошують у Центрі, таке явище є досить рідкісним, зокрема й для Антарктики. Втім, зустріти його можна не лише тут. Це пов'язано з тим, що для утворення снігових завитків потрібно, щоб збіглося декілька факторів:

  • два різних шари снігу: нижній – підмерзлий або вкритий льодовою кіркою, він буде неначе підкладка; верхній – свіжий, пухкий та мокрий, який має вкривати нижній, але не прилипати до нього;
  • температура повітря – близька до точки танення льоду (тобто дещо вище 0°С);
  • сила вітру має бути такою, щоб переміщати грудки снігу – але не руйнувати їх.
  • здебільшого для формування "пончиків" потрібен схил – тоді вони легше згортаються.

"Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш.
Оскільки в середині згортка сніг – свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри)", – підсумували фахівці.

Раніше у Києві на озері Вербне, що на Оболоні, помітили рідкісне природне явище – водяне торнадо. 

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