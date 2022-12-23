Сніговий шторм руйнує Різдво американців: скасовано тисячі авіарейсів

Понад 1,5 мільйона людей у США та Канаді через негоду залишилися без електроенергії.

У п’ятницю зимовий шторм "Елліотт", який може принести історично низькі температури на вихідних, спричинив скасування понад 4300 рейсів у США. Ще 5200 авіарейсів у країні було затримано.

Про це повідомляє Forbes.

Національна метеорологічна служба опублікувала попередження про сильний мороз для Північної Луїзіани, Центрального Міссісіпі, Центральної Алабами, Північної Флориди та Південно-Західної Джорджії.

За даними Poweroutage, станом на 13:30 (за місцевим часом) п’ятниці понад 1,5 мільйона людей залишилися без електроенергії у США та Канаді. Найбільше відключень світла у Північній Кароліні (176 569), за нею йдуть Вірджинія (149 524), Теннессі (124 153), Мен (119 412) і Нью-Йорк (100 346).

Сильний сніг очікується в частинах Вісконсіна, Іллінойсу, Індіани, Мічигану та Огайо та, за прогнозами, переміститься на північний схід цими вихідними, повідомила метеорологічна служба. На північному заході Тихого океану очікується сильний крижаний дощ.

Через скасування та затримку авіарейсів мільйони американців змушені змінювати свої плани на Різдво. Пасажири мають труднощі з тим, аби перебронювати квитки та вчасно прибути до місця святкування. Рейси цього року були більш заповненими, ніж раніше, навіть до того, як шторм порушив графіки подорожей.

"Ми чуємо про те, що кількість подорожей все ще знижується, на п’ять або десять відсотків, але багато людей, можливо, не усвідомлювали, що кількість польотів насправді зменшилася приблизно на 15 або 20 відсотків", – повідомив CNN Скотт Кіз із компанії, що займається бронюванням квитків.

Нагадаємо, раніше на сході Канаді випало одразу 70 сантиметрів снігу, що стало рекордом за майже 80 років.

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