Сніг паралізував аеропорт у Польщі: рейси скасовують і затримують

В аеропорту польського Гданська виникли серйозні перебої в роботі через сильний снігопад: деякі рейси скасували, а інші затримуються. Синоптики оголосили II рівень небезпеки для Поморського воєводства.

Про це повідомляє видання RMF24.

Зазначається, що сильні опади та пориви вітру спровокували перебої в роботі аеропорту імені Леха Валенси. Всього скасували або перенаправили 14 рейсів, адже через велику кількість снігу екіпажі деяких літаків не змогли приземлитися. Також з летовища Гданська не вилетіли літаки до Стокгольма, Копенгагена, Амстердама, Франкфурта і Варшави.

"Наші служби інтенсивно розчищають сніг в аеропорту. Наразі погода сприятлива, опадів немає, але прогноз не оптимістичний. Можливі подальші збої. Ми просимо пасажирів стежити за статусом своїх рейсів і зв'язатися зі своїми авіакомпаніями", - повідомила речниця аеропорту Агнешка Михайлов.

Водночас синоптики прогнозують, що сильні опади можуть призвести до збільшення снігового покриву на 20-30 см у деяких районах, а локально – до 50 см. Крім того, діє попередження про сильний вітер, який може спричинити вітрові зливи та хуртовини.

Як повідомлялося, шторм «Горетті» накрив пів Європи, принісши шквали, сильні дощі, снігопади та ожеледицю. Зокрема, у Німеччині та у Франції було скасовано багато потягів та рейсів в аеропортах. У країнах також тимчасово закривали школи, а людей просили не виходити з дому. Протягом тижня загинуло щонайменше десять людей.