Снігопад / © Pexels

Реклама

Початок осені приніс на Балкани сувору погоду, розділивши регіон на дві зони лиха: південний схід страждає від руйнівних повеней, тоді як на північному заході випав рекордний для жовтня сніг.

Про це пише АР News.

Болгарія: троє загиблих через повені на Чорноморському узбережжі

Сильні зливові дощі спричинили катастрофічні повені на південному сході Болгарії. Влада підтвердила загибель трьох людей. Серед них двоє рятувальників, які загинули на приморському курорті Еленіте. Повені завдали значної шкоди прибережним районам.

Реклама

Вода змила в море автомобілі та автофургони. Затоплено готелі, будинки та кемпінги. У кількох містах узбережжя оголошено надзвичайний стан, зупинено громадський транспорт. Для пошуку зниклих та евакуації людей залучені спеціалізовані групи ВМС Болгарії.

Західні Балкани: ранній снігопад і транспортний колапс

У той час як південний схід бореться з водою, на північно-західні та гірські райони Балкан, а саме Сербія та Боснія, вже другий день поспіль обрушився ранній снігопад, який став несподіванкою для багатьох.

Наслідки негоди:

Перебої з електропостачанням. Мокрий сніг спричинив падіння дерев та обрив ліній електропередач. Тисячі людей залишилися без світла. Зокрема у муніципалітеті Іваниця (Сербія).

Транспортний параліч. Дороги та гірські перевали були закриті для руху. Залізнична компанія повідомила про значні затримки потягів.

Рекордний рівень. У гірських районах випало понад півметра снігу, і метеорологи прогнозують, що рівень опадів може досягти рекордних значень для жовтня.

У Боснії влада попередила водіїв про необхідність терміново перейти на зимові шини. У гірськолижному центрі Яхорина, що поблизу Сараєва, сніг здивував туристів.

«Ми приїхали сюди у шльопанцях, а тепер нам потрібні чоботи та куртки», — розповіла туристка.

Реклама

Нагадаємо, Володимир Деркач із Каменя-Каширського на Волині спостерігає за природними явищами від Різдва до Хрещенського Святвечора (від 25 грудня до 5 січня). Народний метеоролог прогнозує, якою буде синоптична ситуація на весь рік.

Найближчими вихідними в Україні очікується неоднорідний розподіл температури та локальні опади.