Снігова буря спровокувала масштабну ДТП: зіткнулися 100 авто (фото)

Реклама

Потужний зимовий шторм у США спричинив масштабну аварію на міжштатній магістралі в Мічигані, де зіткнулися або злетіли в кювет понад 100 автомобілів. Поліція повідомляє про численних травмованих та повне перекриття руху в обох напрямках.

Про це пише AP.

У штаті Мічиган 19 січня сильний снігопад, спричинений ефектом Великих озер, призвів до масштабної ДТП за участю понад сотні автомобілів, частина з яких з’їхала з міжштатної траси.

Реклама

Через аварію поліція перекрила рух в обох напрямках автостради Interstate 196 поблизу Ґранд-Рапідс. До ліквідації наслідків залучили евакуаційні служби, які прибирали з дороги, зокрема, понад 30 вантажівок із напівпричепами. Правоохоронці повідомили про численні травмування, водночас загиблих немає.

Очевидець Педро Мата-молодший розповів, що під час руху зі швидкістю 20 — 25 миль на годину видимість була майже нульовою через сильну хуртовину. Він зумів вчасно зупинити пікап і виїхати на розділювальну смугу, щоб уникнути зіткнення з іншими авто.

«Було трохи лячно просто чути всі ці звуки — удари й гуркіт позаду. Я бачив, що було переді мною, але не міг чітко розгледіти, що відбувається позаду», — сказав Мата.

Аварія за участю 100 авто у Мічигані / © скриншот з відео

Ця аварія стала одним із наслідків потужного зимового шторму, який накрив значну частину США. Національна метеорологічна служба попередила про сильні морози та снігові бурі у низці штатів — від півночі Міннесоти до Нью-Йорка.

Реклама

Напередодні сніг випав навіть у північних районах Флориди та ускладнив проведення футбольних плейофних матчів у Массачусетсі й Чикаго. Метеорологи також прогнозують нічні заморозки у північній і центральній Флориді та на південному сході Джорджії.

У шерифському офісі округу Оттава повідомили про численні аварії, перекинуті вантажівки та велику кількість автомобілів, що опинилися за межами проїжджої частини. Заблокованих водіїв автобусами доправляли до школи Hudsonville High School, де їм надавали допомогу та можливість організувати поїздку.

Очікується, що Interstate 196 буде перекрита ще кілька годин, допоки триватиме розчищення.

Компанія Grand Valley Towing відправила на місце аварії понад десять евакуаторів, до робіт долучилися й інші служби, попри складні погодні умови.

Реклама

«Ми намагаємося якомога швидше прибрати всі автомобілі, щоб відновити рух», — зазначив менеджер компанії Джефф Вествелд.

До слова, напередодні на півдні Іспанії неподалік Кордови сталася масштабна залізнична катастрофа: швидкісний потяг Малага — Мадрид зійшов із рейок і врізався у зустрічний поїзд. Внаслідок зіткнення, за останніми даними, загинуло 39 людей, ще 73 пасажири отримали поранення та були госпіталізовані.