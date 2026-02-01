Снігова буря спричинила транспортний колапс і масові відключення електрики – деталі

Шторм у США / © AP

Реклама

Потужна снігова буря накрила південні штати США, спричинивши серйозні перебої в роботі транспорту та різке похолодання в регіонах, які зазвичай не стикаються з суворими зимовими умовами. Очікується, що складна ситуація збережеться й у неділю.

Деталі повідомляє агентство AFP.

Новий сплеск екстремальної погоди стався менш ніж за тиждень після масштабного шторму, який пройшовся значною частиною країни, забрав життя понад 100 людей і залишив громади в боротьбі зі снігом та ожеледицею.

Реклама

У суботу сильні снігопади фіксувалися в Північній Кароліні та сусідніх штатах. Місцева влада закликала мешканців утриматися від поїздок і попередила про загрозу для прибережної інфраструктури. Попередження про зимовий шторм діяли на всій території Північної та Південної Кароліни, а також у частинах Джорджії, Теннессі, Кентуккі та південної Вірджинії.

За даними дорожньої поліції, лише у Північній Кароліні за добу сталося близько 750 дорожньо-транспортних пригод. У місті Фауст випало до 37 см снігу, у Вест-Крітці (Вірджинія) — понад 31 см, а в Харрісбурзі (Теннессі) — більше 23 см.

Сильний вітер у прибережних районах зносив сніг із доріг, створюючи небезпечні умови. Національна метеорологічна служба попередила, що поїздки можуть бути “вкрай небезпечними та потенційно загрозливими для життя”. В одному з інцидентів у місті Гастонія швидкісний потяг врізався у вантажівку, що застрягла на коліях, — обійшлося без постраждалих.

Негода серйозно вплинула й на авіасполучення. За даними FlightAware, у міжнародному аеропорту Шарлотт-Дуглас упродовж суботи та неділі скасували понад 1 800 рейсів. В аеропорту працювали близько 300 працівників, які розчищали злітні смуги та під’їзні шляхи. В Атланті — найбільш завантаженому аеропорту світу — в суботу скасували понад 600 рейсів, ще близько 50 було скасовано вранці неділі.

Реклама

Синоптики повідомляють, що прибережний циклон посилюється й продовжить приносити інтенсивні снігопади, сильний вітер та можливі хуртовини в Каролінах. Слідом за штормом у регіон надходить арктичне повітря, яке спричинить падіння температур нижче нуля навіть на півдні Флориди.

Найнижчу температуру серед континентальних штатів США зафіксували в місті Девіс (Західна Вірджинія) — мінус 33 °C. Станом на ранок неділі без електропостачання залишалися близько 156 тисяч споживачів, переважно в штатах Міссісіпі, Теннессі та Луїзіана.

У Північній Кароліні через шторм закрили кемпінги та окремі пляжі на Зовнішніх мілинах, а в Міссісіпі влада відкрила десятки пунктів обігріву та задіяла резервні генератори для критичної інфраструктури.

Морози також вплинули на космічну галузь: НАСА відклало ключове випробування з заправки ракети на мисі Канаверал, що може відтермінувати запланований на цей місяць пілотований обліт Місяця щонайменше на кілька днів.

Реклама

Ми раніше інформували, що потужний зимовий шторм “Ферн”, що розпочався у суботу, 24 січня, спричинив рекордні морози та сильні снігопади у Сполучених Штатах, змусивши владу запровадити надзвичайний стан у низці штатів.