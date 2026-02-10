Снігова катастрофа накрила Японію: стихія забрала десятки життів

Сніг у Японії. / © Associated Press

Японія майже три тижні потерпає від сильних снігопадів. Негода забрали життя 46 людей. Окрім того, щонайменше 558 осіб отримали поранення.

Про це свідчать нові дані Агентства з пожежної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих, пише The Japan Times.

Потужний снігопад триває від кінця січня. Сильні опади спричинили дорожній хаос, особливо вздовж узбережжя, що виходить на Японське море. За даними поліції та місцевих чиновників, багато смертельних аварій сталося, коли купи снігу падали на мешканців з дахів або люди падали, намагаючись його розчистити.

За даними Японського метеорологічного агентства, у північному регіональному центрі Аоморі мешканцям доводиться мати справу з 1,3 метрами снігу на землі.

Як повідомлялося, північ Японії опинився під ударом снігової стихії. Наслідки негоди зафіксовані у 15 префектурах. У найбільш постраждалих районах висота снігового покриву місцями сягнула близько двох метрів. У різних регіонах почали фіксувати смерті. Найбільше жертв - у префектурі Ніїґата.

Водночас шторм "Леонардо" затопив Іспанію і Португалію. Стихія принесла рекордні опади та шквальний вітер. Зокрема, у Португалії річка Дору вийшла з берегів у Порту, а місто Алкасер-ду-Сал вже третій день залишається частково затопленим.