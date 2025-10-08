Снігова пастка біля Евересту: сотні туристів ледь не загинули у Тибеті через снігову бурю

Еверест. / © Associated Press

У Тибеті, поблизу східного схилу Евересту, завершили масштабну рятувальну операцію. З району евакуювали понад 580 туристів, які опинилися в ізоляції через потужну хуртовину.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Серед врятованих — іноземні мандрівники, місцеві гіди та пастухи яків. Загалом було евакуйовано 580 туристів, а також понад 300 гідів, пастухів та іншого допоміжного персоналу. Місцева влада назвала цю операцію однією найбільших пошуково-рятувальних операцій у регіоні.

Минулими вихідними сотні туристів застрягли у глибокому снігу в ізольованій долині Карма, яка розташована на середній висоті 4200 м. Надзвичайно потужна хуртовина принесла до регіону сильні снігопади.

Снігова буря також завадила альпіністам, яких супроводжувала американська компанія Madison Mountaineering, піднятися на вершину Чо-Ойю, висота якої 8188 м, на кордоні Китаю з Непалом.

Долину Карма вперше дослідили західні мандрівники століття тому. В останні роки, з розвитком регіону Евересту в Тибеті як важливої ​​туристичної принади, цей район приваблює дедалі більшу кількість відвідувачів. Минулого року регіон Евересту відвідали понад 540 тисяч туристів. Це є новим рекордом.

Нагадаємо, днями стало відомо, що на Евересті через негоду застрягла тисяча людей. Снігопад розпочався ввечері 3 жовтня і тривав протягом дня 4 жовтня. Сильний сніг заблокував доступ до тибетського боку гори.