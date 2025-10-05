Снігова пастка на "Даху світу": на Евересті через негоду застрягла тисяча людей

Хуртовина зупинила туризм на горі Еверест / © pixabay.com

Майже 1000 людей опинилися в пастці на тибетській стороні гори Еверест через хуртовину, яка заблокувала дороги.

Про це пише Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Сотні жителів села та рятувальних команд були спрямовані на розчищення снігу, який блокує доступ до цієї місцевості, що розташована на висоті понад 4900 м. Деяких туристів вже евакуювали з гори.

Снігопад розпочався ввечері 3 жовтня і тривав протягом усього 4 жовтня. Продаж квитків та в’їзд до мальовничої зони Евересту були призупинені з кінця 4 жовтня.

За словами місцевої поліції, одразу за кордоном у Непалі сильні дощі спричинили зсуви та раптові повені, які заблокували дороги, змили мости та забрали життя щонайменше 47 людей.

Тридцять п’ять людей загинули внаслідок окремих зсувів у східному окрузі Ілам (Непал), що межує з Індією. Дев’ять людей зникли безвісти після того, як їх змило паводковою водою, а ще троє загинули внаслідок ударів блискавки в інших частинах країни.

