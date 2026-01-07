Сніговий колапс у Європі: аеропорти Амстердама і Парижа скасували сотні рейсів

Аеропорт Амстердам-Схіпгол / © Getty Images

Аеропорт Амстердам-Схіпгол, один із найбільших авіавузлів Європи, скасував щонайменше 700 рейсів через снігопади та поривчастий вітер, які вже кілька днів поспіль спричиняють серйозні перебої в авіасполученні.

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією адміністрації аеропорту, понад тисяча пасажирів були змушені провести ніч у терміналах. Для них облаштували тимчасові місця для сну та забезпечили сніданком. Очікується, що протягом дня кількість скасованих рейсів може зрости.

Несприятливі погодні умови цього тижня вплинули на роботу транспорту в різних частинах Європи. У Франції 6 січня внаслідок дорожньо-транспортних пригод, спричинених ожеледицею, загинули п’ятеро людей.

Міністр транспорту Франції повідомив, що вранці 7 січня через сильні морози та снігопади було скасовано приблизно 100 рейсів в аеропорту Шарль-де-Голль у Парижі та ще близько 40 — в аеропорту Орлі.

Через небезпечні дорожні умови в Парижі та навколишніх передмістях тимчасово зупинили роботу автобусного транспорту, водночас більшість ліній метро та приміського залізничного сполучення продовжували функціонувати.

Метеорологічна служба Météo France оголосила попередження про сильні снігопади та ожеледицю в 38 із 96 департаментів материкової Франції та на Корсиці. У деяких регіонах уже зафіксували від 3 до 7 см снігового покриву.

Синоптики називають цю хвилю похолодання «рідкісною для сезону за інтенсивністю». Влада раніше закликала мешканців Паризького регіону обмежити поїздки та, за можливості, перейти на дистанційну роботу.

Що відомо про снігову негоду в Європі?

Європу охопила аномальна негода: через сильні снігопади та ожеледицю загинули щонайменше шестеро людей у Франції та Боснії. Крижаний шторм паралізував авіасполучення: в аеропортах скасовані сотні рейсів. Дорожній та залізничний колапс посилився збоєм IT-систем у Нідерландах та призупиненням руху Eurostar. Метеорологи попереджають про погіршення ситуації 7 січня, а влада запроваджує помаранчевий рівень небезпеки в десятках департаментів.