Сніжки проти кийків: у російській Башкирії спалахнули масові заворушення (відео)

У російській Башкирії спалахнули масштабні протести через вирок для одного із активістів. До будинку суду у Баймаку прийшли кілька тисяч людей, які вимагають скасувати вирок для активіста.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, які публікують відео із місця протесту.

Місцеві пабліки пишуть, що мітинг переріс у масові заворушення. Розпочалися зіткнення і силовиками. Протестувальники кидають у спецпризначенців сніжки та шапки, а ті б'ють їх кийками та застосовують сльозогінний газ. Люди скандують: "Вперед хлопці! Не віддамо Фаніля" (засуджений акутивіст Фаїль Алсинов - ред.), " Свободу!".

Є 2 версії, за що засудили російського активіста. За даними росЗМІ, Алсинові призначили до 4 років колонії за те, що він нібито негативно висловився на адресу трудових мігрантів із Середньої Азії та мешканців Кавказу. За іншою версією російських опозиційних ЗМІ, він нібито закликав місцевих жителів не їхати на війну в Україну.

Медуза додає, що пе ред вироком, який оголосили 17 січня, поліцейські перекрили дорогу та не пропускали автомобілі. Очевидці стверджують, що у місті глушать Інтернет. Протестувальники також вимагають, щоб голова Башкортостану Радій Хабіров пішов у відставку.

У російській Башкирії спалахнули масові заворушення: силовики застосовують кийки та сльозогінний газ

Телеграм-канал Sota стверджує , що під час мітингу як мінімум два учасники постраждали: у однієї людини розбито обличчя, у іншого травмовано ногу. А "Куштау Байрам" пише , що одному із протестувальнику вручили повістку у військкомат, після чого відвезли до ФСБ. У МВС Башкортостану поки що це не коментували.

За даними телеграм-каналів, протестувальники не збираються розходитися.

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