Собака помер у літаку після того, як його пересадили з першого класу в економ: власник подав до суду

Чоловік стверджує, що бортпровідники проігнорували його прохання, і тепер вимагає покарання.

Власник французького бульдога стверджує, що його вихованець помер під час польоту через те, що перелякався, коли його пересадили з першого класу в економ.

Про це пише Metro.

Майкл Контілло розповів, що купив два квитки в перший клас авіакомпанії Alaska Airlines для себе і свого батька, щоб їхні собаки мали більше простору і були оточені меншою кількістю пасажирів.

Але незадовго до вильоту з Нью-Йорка 1 лютого "стюардеса Alaska Airlines і ще один невідомий чоловік попросили позивача і його батька перейти в 11-й ряд літака з метою безпеки", - йдеться в позові, який Контілло подав 16 жовтня.

Контілло стверджував, що його собаки "спокійні", але не будуть такими, коли літак буде переповнений людьми.

"Переміщення собак зробило б їх дуже тривожними і збудженими, що призвело б до надзвичайно небезпечних проблем з диханням і серцем", - йдеться у скарзі, поданій до Вищого суду округу Сан-Франциско. "Така зміна може бути смертельною для собаки, особливо перед зміною висоти".

Майкл Контілло з собаками / Фото: Facebook/legalontech.com

Контілло стверджує, що бортпровідники проігнорували його прохання, а один з його собак, Еш, "одразу почав дихати дуже швидко і важко, з помітним занепокоєнням".

За його словами, йому наказали закрити переноску для тварин, і він побачив, що Еш "припинив рухатися, але не зміг перевірити, що з ним, доки не набрав певну висоту".

Коли літак приземлився в міжнародному аеропорту Сан-Франциско, тіло Еша було в стані трупного задубіння, яке настає приблизно через чотири години після смерті собак. У скарзі зазначалося, що переліт через всю країну тривав п'ять годин.

Син і його батько почали плакати, коли дізналися про смерть Еша, і ніхто з членів екіпажу "не зупинився, щоб висловити занепокоєння, висловити співчуття або проявити найменшу частку співчуття", - йдеться в позові.

Собаки Майкла / Фото: Facebook/legalontech.com

За даними Американської ветеринарної медичної асоціації, собаки з короткими носами, такі як бульдоги, мають вищий ризик загибелі в літаках, ніж цуценята з мордами звичайної довжини, які не стикаються з такою кількістю респіраторних проблем.

Контілло розповів, що перед польотом він відвіз обох своїх бульдогів до ветеринарної лікарні, де йому сказали, що вони обидва здорові.

У позові проти Alaska Airlines звинувачується недбалість, порушення контракту, недбале заподіяння емоційних страждань і недбалий нагляд. Контілло вимагає відшкодування збитків, розмір яких має бути визначений під час судового розгляду.

Це не перший випадок за останні роки, коли на борту літака американської авіакомпанії помирає собака. 2018 року 10-місячний французький бульдог помер після того, як його господарі були змушені розмістити переноску з твариною у верхньому відсіку літака авіакомпанії United Airlines, що летів з Г'юстона до Нью-Йорка. Власники заявили, що чули, як собака гавкав, але не змогли перевірити, що з ним через турбулентність, і стверджували, що собака був мертвий, коли вони його дістали. Авіакомпанія United Airlines заявила, що візьме на себе повну відповідальність за смерть цуценяти.

Нагадаємо, жінка помстилася сусідам, які не прибирають за собакою фекалії. Вона похизувалася своєю витівкою.

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