Собака пробіг 12 кілометрів через усе місто: що його змусило

В австрійському місті Енс домашній улюбленець влаштував масштабну рятувальну операцію після того, як злякався вибуху петарди. Тварина перестрибнула садову огорожу та розпочала тривалу втечу, яка тривала понад чотири години.

Про це пише BILD.

Як повідомили у виданні, маршрут собаки виявився вражаючим: він пробіг через усе місто, подолав міст над Дунаєм та вискочив на федеральну трасу в напрямку Лінца. Загалом чотирилапий подолав близько 12 кілометрів.

Аби запобігти трагедії, поліція була змушена обмежувати рух транспорту на трасі, змушуючи водіїв їхати зі швидкістю пішохода. Зрештою, за допомогою небайдужої перехожої, втікача вдалося спіймати в Маутгаузені. Тварину доставили до поліцейського відділку, де її невдовзі забрала власниця.

