Собака пройшов понад 6 км, щоб врятувати господаря, який потрапив у ДТП – фото

У штаті Орегон, США, собака пробіг майже 6,5 кілометрів, аби покликати на допомогу. Його господар разом з іншими домашніми улюбленцями потрапив в аварію на гірській дорозі.

Про це пише The Guardian.

Брендон Гарретт їхав зі своїми чотирма собаками в окрузі Бейкер, недалеко від місця, де у кемпінгу відпочивала його сім'я.

Як повідомили в офісі шерифа округу, чоловік не впорався із керуванням на різкому повороті та злетів із насипу.

Гарретт вижив, але аварія залишила його в скрутному становищі та змусила чекати й сподіватися на допомогу. Один із його собак побіг назад до кемпінгу. Дорога туди склала 4 милі (майже 6,5 км). Поява собаки змусила рідних непокоїтися за Брендона, тому вони вирішили розпочати пошуки й вже наступного ранку знайшли пікап чоловіка, який злетів у струмок.

Але дістатися до чоловіка не вдалося через складний рельєф, тому родина викликали на допомогу рятувальників, які за допомогою бензопили змогли прокласти стежку до місця аварії. Потім використали рятувальну ковдру і мотузку, щоб витягти Гаррета з яру.

Рятувальна операція / Фото: Baker County Sheriff's Office

Рятувальна операція / Фото: Baker County Sheriff's Office

Чоловіка знайшли приблизно за 100 метрів від місця, де стався нещасний випадок, разом з трьома іншими його собаками, які також були живі.

Гаррету надали першу допомогу, а пізніше відвезли на машині швидкої допомоги до гелікоптера, який доставив його до місцевої лікарні. Про стан здоров'я Гаррета та отримані ним травми не повідомлялось.

Нагадаємо, під час злету загорівся пасажирський літак із майже 400 пасажирами на борту (відео).

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