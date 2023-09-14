Собака врятував жінку від кілера, який хотів вколоти їй смертельну дозу героїну: хто її замовив (фото)

Британка розповіла, як собака врятував її від вбивства кілером.

Про це пише dailystar.co.uk.

Однієї ночі Трейсі Девоншир розбудив її стаффордширський бультер'єр за окликом Прінцесс і жінка виявила, що над нею нависає старий друг Трефор Джонс.

Він зізнався, що колишній хлопець Трейсі Мухтар Лейл запропонував заплатити йому 15 000 фунтів стерлінгів, щоб він убив її, ввівши Трейсі смертельну дозу героїну.

Трейсі Девоншир / Фото: The Daily Star

Трейсі сказала: "Мухтар, або Мак, як я його називала, думав, що я все ще вживаю наркотики, на які він мене підсадив, коли ми були разом два десятиліття тому. Він уявляв, що я житиму в злиднях. Але Трефор знайшов мене тією, хто живе в бездоганній квартирі. Після того, як Прінцесс розбудила мене, Трефор не зміг довести справу до кінця. Він сказав, що я зовсім не погана людина. Мак не врахував, що я змінила своє життя", - поділилася вона.

Минулого тижня Мухтара Лейла засудили до довічного ув'язнення, а Джонса засудили до восьми років позбавлення волі за смертоносну змову. Тепер Трейсі висловилася вперше.

45-річна жінка з Гітчіна, Гартфордшир, почала стосунки з Лейлом на початку 2000-х. Вона по вуха закохалася в Мака, торговця наркотиками, якому зараз 53 роки.

Мухтар Лейл / Фото: The Daily Star

Вона сказала: "Я так кохала Мака", - пригадала Трейсі. "Це була одна з причин, через яку я заплющувала очі і ніколи не повідомляла про нього, коли він став жорстоким та владним. Я не відчувала, що маю вибір. Мак був дилером, і він змусив мене красти в магазині, щоб заплатити за наркотики, від яких я швидко почала від нього залежати".

І лише після семи років спільного життя вона та Мак нарешті розірвали стосунки.

Але все зіпсувалося після того, як вона зіткнулася з ним на вулиці 2021 року і люто закричала на нього, коли він стояв зі своєю маленькою дочкою.

Вона сказала: "Можливо, мені не слід було нічого говорити. З Маком була його маленька дівчинка, їй було близько чотирьох чи п'яти років. Але цей монстр на довгі роки перетворив моє життя на пекло".

Трейсі більше нічого про це не думала, але це явно розлютило Лейла, бо саме тоді він наказав убити її. За декілька днів у неї на порозі з'явився старий приятель, і вона запропонувала йому ночівлю.

Трефор Джонс / Фото: The Daily Star

Одного разу вночі вона прокинулася від завивання своєї улюблениці і виявила, що над нею стоїть Трефор.

"Коли Трефор сказав мені, що він тут, щоб убити мене, я подумала, що чую різні речі. Далі він сказав, що Мак хотів моєї смерті, і що він запропонував йому 15 000 фунтів стерлінгів, щоб він мене вбив. Я не могла повірити, що після нашого дурного розбирання на вулиці Мак вирішив, що я заслуговую на смерть. Трефор був у сум'ятті. Він сказав, що я чудова господиня і він не зміг цього зробити. Він був кілером, найнятим, щоб убити мене, але насправді я подякувала Трефору за те, що він розповів мені. Я була вдячна. Якби не він, я була би мертва", - зазначила жінка. "Я зазнала такого полегшення. Моя історія звучить як щось із голлівудського фільму, але знати, що люди повірили мені, означає так багато. Прінцесс врятувала мені життя тієї ночі. Я не сумніваюся, що саме завдяки ній я пережила змову мого злого колишнього з метою вбити мене вартістю 15 000 фунтів стерлінгів".

Прінцесс / Фото: The Daily Star

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