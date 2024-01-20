Собака з шістьма лапами: лікарі провели успішну операцію з ампутації зайвих кінцівок – фото

У Великій Британії ветеринари провели успішну операцію з ампутації зайвих кінцівок спаніелю по клицчі Аріель, у якої була вроджена вада – шість лап.

Про це пише BBC.

Аріель знайшли покинутою на парковці супермаркету у місті Пембрукшир у вересні 2023 року – 11-тижневий собака одразу потрапив на перші шпальти британських ЗМІ. Небайдужі люди з усього світу зібрали 15 000 фунтів (приблизно $19 тисяч), що дозволило зробити операцію, яка змінила її життя.

Хірургам також вдалося врятувати всі чотири "нормальні" кінцівки собаки. Адже були побоювання, що одну з них також доведеться ампутувати.

Спаніель, якому ампутували зайві кінцівки

Майкі Лолор є засновником і керівником зоозахисної організації Greenacres Rescue поблизу Гаверфордвеста, який прийняв Аріель після того, як її виявили на вулиці самотньою, схудлою і наляканою, розповів, що комп’ютерна томографія показала, що у Аріель лише одна нирка, збільшила складність необхідного медичного лікування.

"Через наявність двох тазостегнових суглобів з одного боку таз Аріель так і не сформувався належним чином. У результаті її звичайна задня права лапа практично не мала м’язового тонусу, тож існувала ймовірність, що її також доведеться ампутувати", - пояснив Майкі Лолор.

Спаніель, якому ампутували зайві кінцівки

За його словами, на щастя, ампутація потрібної кінцівки не знадобилася, вона останнім часом зміцнилася.

Аріель назвали на честь персонажа діснеївської "Русалоньки", тому що її частково зрощені додаткові лапи нагадували хвіст русалки.

"Було дві процедури, які тривали близько двох годин, але обидві пройшли добре. Наступного дня вона встала, ходила, їла й пила. Тепер нам просто потрібно тримати кулаки, щоб вона не мала ніяких інфекцій, але вона справді в найкращих руках", - сказав пан Лолор.

Пан Лолор висловив надію, що Аріель випишуть з клініки цими вихідними і вона повернеться додому до своєї прийомної родини на заході Уельсу.

Нагадаємо, безпрецедентний штам грипу вражає сотні видів тварин – наступними можуть бути люди.

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