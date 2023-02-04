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Собор Паризької Богоматері вже наступного року відкриють для відвідувачів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Собор Паризької Богоматері вже наступного року відкриють для відвідувачів

Фото: Associated Press

Реконструкцію планують завершити вже до кінця 2023-го.

Собор Паризької Богоматері у Парижі вже наступного року знову відкриють для відвідувачів. Заплановано, що 2023-го Нотр-Дам-де-Парі отримає дерев'яний шпиль, який обвалився під час пожежі у квітні 2019-го.

Про це із посиланням на міністерство культури Франції повідомило видання France 24.

"Шпиль собору Нотр-Дам повернеться на своє місце до кінця року, але повне відкриття після руйнівної пожежі 2019 року не станеться до Олімпійських ігор, які наступного року (у липні-серпні - Ред.) відбудуться в Парижі", - йдеться у матеріалі.

У міністерстві наголошують, що реконструкція собору "триває у хорошому темпі". Наразі у будівлі вже завершилося очищення всіх внутрішніх стін, загальна площа яких сягає 42 тис. кв. м, а також статуй, муралів та вітражів. Перед головним фасадом споруджено тимчасовий ангар для реставрації та заміни статуй скульпторами. 

Тим часом вже почалися підготовчі роботи для початку повторного встановлення шпилю. Після завершення будівництва він досягне 100 метрів у висоту. 

До слова, попередня дата відкриття Собору Паризької Богоматері - це 8 грудня 2024 року.

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року сталася пожежа в одній із найвідоміших пам’яток Франції – соборі Паризької Богоматері. Пошкодження отримав головний вівтар храму, бо на нього впав згорілий шпиль з трьома дзвонами. У вогні згоріла стеля, виготовлена з дуба 12-13 століття. Всі інші реліквії - стели 18-го століття, пієти, фрески, каплиці і 600-річний Великий Орган - залишилися у порядку. 

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Дата публікації
Перегляди
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