Блок Меркель поступився партії Шольца з найгіршим від 1949 року результатом.

Федеральна виборча комісія ФРН вранці у понеділок, 27 вересня, заявила про завершення підрахунку всіх 299 округів. За попередніми даними, на парламентський виборах перемагає "Соціал-демократична партія".

Про це вранці повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцем набрали 25,9% голосів, тоді як блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів Анґели Меркель отримав підтримку 24,1% виборців.

Як повідомлялося, це найгірший результат консерваторів від 1949 року.

Третє місце з 14,8% голосів посіли "Зелені", за ними йде "Вільна демократична партія" з підтримкою 11,5% електорату. У виданні зауважують, що обидві партії "готові обговорити створення тристороннього союзу з одним зі своїх більш сильних суперників".

Загалом до бундестагу 20-го скликання проходять шість політичних об'єднань. Окрім вже згаданих йдеться також про правопопулістську "Альтернативу для Німеччини" (10,3%) та партію "Лівих", яка не подолала п'ятивідсотковий поріг, отримавши 4,9% голосів.

Як повідомлялося, віце-канцлер і міністр фінансів Олаф Шольц має вкрай специфічну харизму. За відсутність емоцій та системність його прозвали "шольцомат". "Я ж обираюся на посаду федерального канцлера, а не директора цирку", - говорить він.

Його однопартійці твердять - для України це кращий варіант. "Олаф Шольц стоятиме на боці України і соціал-демократи стоятимуть на боці України і за сильну політику щодо Росії", - зазначає член партії "СДПН" Ніклас Коссов.

Однак у партії є велике крило симпатиків Росії. В програмі есдеків уже прописана політика діалогу з Москвою, а сам Шольц свого часу тісно працював із головним німецьким промоутером Путіна - Герхардом Шредером.

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