Соцмережа X (Twitter) офіційно дозволила публікувати порно

Соцмережа X (колишній Twitter) оновила свої правила публікації контенту і дозволила користувачам ділитися порнографічним контентом, але за певної умови.

Про це пише видання TechCrunch.

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"X (раніше Twitter) вже давно має багато активних NSFW-спільнот (містять оголеність, порно чи ненормативну лексику) і хоча соціальна мережа неофіційно дозволяла людям публікувати контент для дорослих, її правила ніколи не забороняли і не дозволяли такий вміст прямо", – йдеться в повідомленні.

На вихідних X додав пункти до своїх правил, офіційно дозволивши користувачам публікувати на платформі вміст для дорослих і графічний контент – із кількома застереженнями.

Тепер користувачі можуть публікувати створений за згодою NSFW-контент (контент, що містить оголеність, порнографію чи ненормативну лексику). Нові правила також поширюються на відео та зображення, створені ШІ.

Зміна правил не є несподіванкою, оскільки X під керівництвом Ілона Маска вже експериментував із офіційним розміщенням вмісту для дорослих у спільнотах NSFW .

"Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати та споживати матеріали, пов’язані з сексуальними темами, якщо вони виробляються та розповсюджуються за згодою. Сексуальне самовираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього самовираження", – йдеться на сторінці X щодо політики контенту для дорослих.

Користувачі, яким не виповнилося 18 років або які не вказали дату народження, не можуть переглядати такі матеріали.

Водночас платформа продовжує забороняти вміст, який явно пропагує/прославляє насильство. Зазначається, що контент не повинен бути "надмірно кривавим або зображувати сексуальне насильство".

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