"Сьогодні Грузія, завтра Україна": Анджей Дуда нагадав пророчу заяву Леха Качинського

Дуда висловив сподівання, що Грузія відновить свої окуповані країною-агресоркою території, коли Україна переможе Росію у війні.

Президент Польщі Анджей Дуда пов'язав деокупацію Грузії з поразкою Росії у війні проти України, а також нагадав вислів свого попередника Леха Качинського щодо країни-агресорки РФ.

Про це повідомляє грузинське видання "Новини-Грузія", посилаючись на спільний брифінг Анджея Дуди із президентом Грузії Саломе Зурабішвілі у Варшаві.

Дуда пригадав вислів експрезидента Польщі Леха Качинського під час його візиту до Грузії у 2008 році.

"Сьогодні Грузія, завтра Україна, потім країни Балтії, а потім Польща будуть поворотом, ймовірно, у цій агресивній історії… Президент Качинський тоді сказав, якщо ми не зупинимо Росію, її агресія прийме більш масштабний характер", - нагадав Дуда, назвавши заяву попередника пророчою.

Президент Польщі також висловив підтримку прагненням Грузії щодо вступу до НАТО та ЄС.

"Сподіваємося, що Грузія набуде статусу повноправного члена Євросоюзу, а також вступить до НАТО. Польща завжди підтримувала ці прагнення Грузії і підтримуватиме їх надалі. Це питання нашої спільної безпеки", - сказав Дуда на спільному

Дуда зазначив, що вступ до Євросоюзу та НАТО надасть Грузії більш сприятливі умови для економічного розвитку та політичної безпеки.

Він наголосив на тому, що територіальна цілісність Грузії відновиться, коли Україна переможе Росію у війні.

"Росія має піти з території України, має припинити цю війну… Ми сподіваємося, що Росія скоро зазнає поразки та поверне завойовані нею території не лише в Україні, а й в інших країнах. Також це стосуватиметься окупованих територій Грузії", - сказав Дуда.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов також зробив прогноз щодо відновлення територій. За його словами, після падіння Росії Грузія та Молдова зможуть звільнити свої регіони.

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