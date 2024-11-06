"Сьогодні нам надерли дупи": у Демократичній партії США прокоментували програш у виборах

У Демократичної партії виникли проблеми у комунікації з цілими групами виборців, включаючи молодь та латиноамериканців. Ці групи "більше не відчувають, що Демократична партія їх помічає".

Про це заявив ексглава передвиборчого штабу Барака Обами Джим Мессіна в ефірі MSNBC.

За його словами що необхідно проаналізувати, які кроки потрібно зробити для ров'язання цього питання.

"Я сподіваюся, ми не поспішатимемо. Я сподіваюся, що ми всі знайдемо час, щоб розібратися в усіх цих речах, підготувати повноцінний аналіз і поговорити про те, як рухатися далі, тому що сьогодні ввечері нам надерли дупи, і ми повинні придумати, як рухатися далі таким чином, щоб ми знову стали партією більшості, якою були раніше", – сказав Мессіна.

Нагадаємо, перемога Трампа додала відчуття невідкладності щодо оборони в Європі.

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