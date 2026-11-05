Іран та ядерна зброя / © Колаж ТСН.ua

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Після нищівних ударів США та Ізраїлю в Ірані стрімко зростають заклики до створення власної ядерної зброї. Суспільний тиск та заяви духовних лідерів змушують Тегеран переглянути давню мирну доктрину та замислитися про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це йдеться у статті The New York Times.

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Дедалі більше іранців хочуть ядерну зброю

В Ірані дедалі частіше звучать заклики переглянути багаторічну позицію щодо відмови від створення ядерної зброї. Про це говорять як державні чиновники та представники духовенства та під час п’ятничних молитов, так і учасники вуличних акцій.

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Раніше така позиція сприймалася переважно як маргінальна та властива прихильникам жорсткої лінії. Однак тепер питання можливого створення ядерної зброї поступово стає частиною ширшої суспільної дискусії. Для Ірану це може мати значні наслідки, адже протягом десятиліть влада країни наполягала на виключно мирному характері ядерної програми.

«Ми повинні мати ядерну зброю — щоб ми могли протистояти злочинній Америці з силою, якщо Бог дасть», — заявив минулого тижня імам п’ятничної молитви в західному іранському місті Кухдашт Алі Сепахванд.

Під час його виступу в молитовній залі, стіни якої прикрашали фото командирів, загиблих цього року у війні зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, присутні вигукували: «Ядерне стримування — наше невід’ємне право!»

Посилення подібних настроїв відбувається на тлі дипломатичної активності іранського керівництва, яке намагається не допустити нового збройного протистояння зі США та Ізраїлем. Водночас у країні широко припускають, що ймовірність нового конфлікту може зрости після проміжних виборів у США, що відбулися 3 листопада.

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Таємна розробка ядерної зброї в Ірані — що відомо

Упродовж багатьох років представники іранської влади публічно дотримувалися фетви — релігійного указу верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї, який забороняв розробку та використання ядерної зброї.

Проголошений Хаменеї указ поширювався, зокрема, на держустанови, військові структури та Корпус вартових ісламської революції (КВІР), яким заборонялося працювати над створенням ядерної бомби.

Водночас західні розвідки останніми роками фіксували ознаки того, що Тегеран збагачував уран до рівнів, які потенційно можуть бути використані для виготовлення ядерної зброї. На цьому тлі окремі представники Ізраїлю та США звинувачували Іран у підготовці до створення бомби, незважаючи на чинність відповідної фетви.

2015 року США та низка інших світових держав уклали з Іраном ядерну угоду, покликану обмежити його ядерну діяльність і знизити ризик появи зброї. Однак через три роки президент Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із домовленостей.

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Регіональні аналітики вважають, що стратегія Хаменеї полягала у збереженні невизначеності щодо справжніх ядерних намірів Ірану. Таким чином, Тегеран намагався створити фактор стримування потенційної агресії, водночас не переходячи межу та не проголошуючи себе ядерною державою.

Однак така тактика не змогла запобігти двом війнам між Ізраїлем, США та Іраном, які тривають від червня 2025 року. Під час одного з цих конфліктів у лютому було вбито самого Хаменеї.

«Він створив цю ситуацію — ні так, ні ні, — за якої вони заплатили за бомбу, якої в них не було. Тепер існує відчуття, що якщо у вас немає цієї остаточної зброї, ви можете будь-якої миті опинитися в руках не лише США, а й Ізраїлю», — сказав аналітик з питань Ірану Мохаммад Алі Шабані, який редагує незалежне регіональне новинне видання Amwaj.media.

На думку експертів, подібні настрої можуть посилюватися через заяви самого Трампа.

«Якби у них була ядерна зброя, я б зателефонував верховному лідеру і сказав: „Пане верховний лідере, як ви, сер? Чи можемо ми чимось вам допомогти?“ Замість того, щоб добряче його бомбити», — заявив президент США на республіканському з’їзді напередодні проміжних виборів.

В Ірані хочуть вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Після ударів Ізраїлю та США по Ірану 2025 року в країні почали дедалі активніше лунати заклики вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), який передбачає заборону на розробку відповідного озброєння.

Останніми тижнями до таких вимог приєдналася дедалі більша кількість іранських політиків і релігійних діячів. На думку частини аналітиків, така синхронність може вказувати на існування кампанії, яку організовує або щонайменше підтримує керівництво Ірану.

Наразі невідомо, чи обговорення можливого перегляду ядерної доктрини Ірану вже дійшло до нового верховного лідера країни Моджтаби Хаменеї. Водночас минулого тижня головний представник Ірану з питань національної безпеки Мохсен Резаї заявив у ефірі державного телебачення, що це питання перебуває на порядку денному керівництва.

«Жодного нового рішення поки не ухвалено. Звичайно, зараз питання полягає в тому, чи хочемо ми зберегти ту саму доктрину, яка була у нас до війни, якщо війна знову спалахне», — сказав Резаї.

Експерт із зовнішньої політики в Тегерані Мохаммад Кадері зазначив, що раніше прихильники виходу Ірану з ДНЯЗ залишалися меншістю серед представників керівництва країни. За його словами, ситуація змінилася, і тепер ця позиція поступово набуває домінування.

«Вони стверджують, що якщо військові загрози з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю зберігатимуться, вихід із ДНЯЗ стане важливим кроком на шляху до створення стримування», — сказав Кадері.

Аналітик з питань Ірану вашингтонської дослідницької організації DAWN Омід Мемаріан вважає, що саме порушення питання про можливість створення ядерної зброї в умовах потенційної нової атаки США чи Ізраїлю може бути частиною стратегії Тегерана. На думку Мемаріана, участь Резаї в цій дискусії на тлі активних посередницьких зусиль Катару між Вашингтоном і Тегераном може мати конкретну мету — змусити США погодитися на укладення домовленостей.

«Вони грають цією картою: якщо переговори проваляться, ми підемо іншим шляхом, і це дорого вам коштуватиме», — сказав він.

Імами закликають створення ядерної зброї, але є й противники

Окрему увагу привертає дедалі більша кількість імамів, які під час п’ятничних молитов публічно підтримують такі заклики. Фактично вони ставлять під сумнів фетву покійного аятоли щодо заборони ядерної зброї.

«Табу більше немає. Релігійне підґрунтя для зміни позиції вже є. Питання в тому, чи відбудеться за цим стратегічна або політична зміна», — сказав аналітик з питань Ірану.

Водночас частина провідних представників реформістського табору Ірану, серед яких президент Масуд Пезешкіан і колишній глава держави Хасан Рухані, продовжує виступати за збереження мирної ядерної доктрини країни.

Колишній іранський дипломат Куруш Ахмаді цього тижня у провідній реформістській газеті Shargh застеріг від відмови від нинішньої доктрини. Він наголосив, що численні заяви впливових діячів на підтримку ядерної зброї «є небезпечними, оскільки ускладнюють роботу чиновників, які намагаються запобігти новій війні».

Крім того, Ахмаді вважає, що поки Іран не матиме можливості створити ядерну бомбу, ризик нового нападу на країну, навпаки, може зростати.

Після американських та ізраїльських ударів, унаслідок яких було ліквідовано значну частину найвищого керівництва Ірану та серйозно пошкоджено інфраструктуру країни, противникам ядерного шляху стало дедалі важче переконливо відстоювати свою позицію. Про це заявив експерт з питань Ірану вашингтонського аналітичного центру Center for International Policy Сіна Туссі.

«Центральна проблема для прихильників стриманості полягає в тому, щоб пояснити, що саме Іран отримав, залишаючись нижче ядерного порогу», — сказав він.

Водночас Туссі наголосив, що нова хвиля американських ударів «може посилити саме ті аргументи на користь ядерної зброї, яким, як стверджує Вашингтон, він хоче запобігти».

Під час публічної молитви в Тегерані минулого тижня імам Мохаммад Джавад Хадж Алі Акбарі назвав перегляд ядерної доктрини Ірану «національною вимогою». Відповідне відео було оприлюднене в соціальних мережах. У відповідь присутні вигукнули гасло, яке протягом десятиліть лунало на організованих урядом мітингах: «Ядерна енергія — наше невід’ємне право!»

«Це старий лозунг. Ми вже далеко за його межами», — сказав їм імам та усміхнувся.

До слова, напередодні іранське державне телебачення випустило термінові інструкції для громадян на випадок ядерного удару, закликавши їх підготувати укриття та залишатися там щонайменше 24 год.

Це сталося після заяв скандального американського пропагандиста Такера Карлсона про можливий ядерний удар США по Ірану найближчими днями, а також на тлі погроз Трампа завдати нищівного удару по Ірану.

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