Союзник Росії хоче вступити до ЄС: прем’єр озвучив план

Пашинян озвучив плани Вірменії щодо ЄС / © Associated Press

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Очільник уряду Вірменії Нікол Пашинян припустив, що за 20 років його держава увійде до Євросоюзу. Таким баченням майбутнього країни він поділився, відповідаючи на запитання щодо перспектив розвитку Вірменії за 20 років.

Про це Пашинян заявив під час виступу в Дублінському інституті міжнародних та європейських відносин, пише казахська редакція Forbes.

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«Я бачу Вірменію членом Європейського Союзу», — сказав він.

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Щодо євроінтеграційних перспектив, політик зауважив, що діалог між Єреваном та Брюсселем за останні роки зазнав докорінних змін.

«Зараз обидві сторони констатують, що відносини між Вірменією та Європейським Союзом перебувають на найвищому рівні за всю їхню історію», — сказав Пашинян.

Він також нагадав, що вірменський парламент ухвалив закон про запуск процедури приєднання країни до ЄС. За його словами, першочерговий імпульс цьому процесу надали самі громадяни, які скористалися гарантованим Конституцією правом на законодавчу ініціативу та зібрали необхідні підписи.

Жодних конкретних дат чи термінів потенційного вступу країни до блоку він не назвав.

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Окрім європейських перспектив, під час дискусії Пашинян детально зупинився на зовнішньополітичному курсі Вірменії, налагодженні діалогу з Анкарою та Баку, а також на шансах досягти регіонального миру.

«Два дні тому я мав дуже позитивну зустріч з президентом Ердоганом, і ми взаємно визнали, що досягли прогресу та дуже близькі до останнього кроку, а саме до встановлення дипломатичних відносин та повного відкриття кордонів», — сказав Пашинян.

Очільник уряду Вірменії додав, що нині перед Азербайджаном та Вірменією відкрився історичний шанс на досягнення тривалого й остаточного миру.

«Зараз у нас є дуже реалістичний та історичний шанс встановити міцний, остаточний, постійний, тривалий та надійний мир, і було б непробачно не скористатися цією можливістю. І це моя особиста місія та місія нашого уряду: скористатися цією історичною можливістю», — сказав він.

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Окрему увагу під час заходу приділили геополітичному позиціонуванню Єревана. На запитання модератора про ймовірну зміну зовнішньополітичного вектора прем’єр запевнив, що влада не має наміру відвертатися від одних партнерів заради зближення з іншими.

«Вірменія там, де вона була і де вона є. Вірменія залишиться там, на своєму місці… Ми не хочемо дистанціюватися від жодних партнерів і зближуватися з іншими партнерами. Ми просто проводимо та реалізуємо нашу збалансовану та балансуючу зовнішню політику», — наголосив прем’єр-міністр.

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Нагадаємо, уряд Вірменії змінив формулювання щодо відносин із Росією у своїй програмі на 2026–2031 роки, відмовившись від визначення Москви як стратегічного партнера.

За словами прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, підставою для цього стали події вересня 2022 року, коли азербайджанські війська атакували вірменські позиції та просунулися вглиб території країни в районі Джермука приблизно на 7,5 км, а Росія та ОДКБ, попри звернення Єревана, не виконали своїх зобов’язань у сфері безпеки.

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