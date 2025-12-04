Союзник Росії розробив дешеву гіперзвукову ракету та запускає масове виробництво

YKJ-1000 / © scmp.com

Приватна китайська аерокосмічна компанія Lingkong Tianxing Technology (Пекін) оголосила про початок масового виробництва високопродуктивної гіперзвукової ракети YKJ-1000. Це робить компанію першою у світі, що досягла такого рівня виробництва в приватному секторі. Вартість ракети становить лише одну десяту ціни традиційних аналогів, що, на думку експертів, кардинально змінить динаміку оборонної промисловості.

Про це повідомляє South Chine Morning Post.

Характеристики та можливості YKJ-1000

Компанія опублікувала відео, що демонструє успішний політ та ураження реальної цілі ракетою YKJ-1000.

Ракета розвиває швидкість від 5 до 7 Махів, з дальністю польоту від 500 до 1300 км. Час активного польоту може сягати шести хвилин. Ракета запускається зі стандартного транспортного контейнера, що робить її мобільною та здатною до запуску з вантажівок чи морських платформ.

YKJ-1000 здатна ідентифікувати цілі в польоті та автономно ухилятися від загроз, що дозволяє обходити складні захисні системи, такі як ударні групи авіаносців або системи ППО.

Ракета призначена для швидких точних ударів по важливих об'єктах у глибині території противника, а також може здійснювати високошвидкісну розвідку.

Нова епоха "дешевої" гіперзвукової зброї

Успіх приватної китайської компанії відбувається на тлі того, що США витратили десятиліття та десятки мільярдів доларів на подібні програми, які лише зараз наближаються до початкових можливостей.

Представник компанії пояснив низьку вартість виробництва (одна десята від традиційних ракет) використанням доступних деталей, автомобільних чипів та існуючих ліній цивільного виробництва.

"Основна місія компанії — перетворити сучасне обладнання з 'предмету розкоші' на щось досить доступне для широкого використання," — заявили у Lingkong Tianxing Technology.

Участь приватного сектору з його потужними виробничими потужностями дозволяє Китаю значно прискорити випуск військової техніки, вступаючи в еру, коли сучасна зброя, подібно до дронів та електромобілів, може вироблятися масово.

Компанія вже заявила про плани розробки інтелектуальної версії YKJ-1000 з інтеграцією штучного інтелекту для можливостей координації рою.

Lingkong Tianxing Technology також розробляє цивільний літак, здатний здійснювати польоти зі швидкістю понад 5 Махів, з метою досягнення "глобального охоплення протягом однієї години". Випробувальний політ заплановано на 2027 рік.

Нагадаємо, раніше у Китаї показали зброю для масового відключення електрики. Одна ракета може викликати масштабні відключення електроенергії на площі щонайменше 10 тисяч кв. м.