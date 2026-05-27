Союзник Росії розробив ракети з ШІ: чим небезпечна нова зброя КНДР

Північна Корея / © Associated Press

Реклама

Північна Корея заявила про випробування нових ракетних систем, серед яких — тактична крилата ракета з управлінням на базі штучного інтелекту. За запуском особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

За даними північнокорейської сторони, під час випробувань перевірили одразу кілька зразків озброєння: нову систему запуску багатоцільових легких ракет, систему залпового вогню тактичними крилатими ракетами, а також бойову частину балістичної ракети спеціального призначення.

Реклама

Окрему увагу приділили тактичній крилатій ракеті із системою управління на базі ШІ. У КНДР стверджують, що вона здатна вражати цілі на відстані до 100 кілометрів із високою точністю.

Також під час випробувань перевіряли надійність навігаційної системи 240-міліметрового реактивного снаряда.

Кім Чен Ин позитивно оцінив результати запусків і заявив, що нинішня міжнародна ситуація нібито вимагає подальшого зміцнення та модернізації армії.

За його словами, курс Пхеньяна на розвиток як ядерного, так і звичайного озброєння залишається незмінним.

Реклама

Небезпека таких систем полягає в тому, що ракети з елементами штучного інтелекту потенційно можуть точніше коригувати траєкторію польоту та складніше перехоплюватися засобами протиповітряної оборони. Водночас реальні можливості нової зброї КНДР наразі підтверджені лише заявами самого режиму.

Раніше також повідомлялось, що Північна Корея стрімко нарощує ядерний арсенал і ракети дальнього радіусу дії. Експерти попереджають, що за певного сценарію Пхеньян може перевантажити американську систему протиракетної оборони.

Новини партнерів