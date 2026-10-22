Союзник Трампа опинився в центрі скандалу через рекламу: обурилися навіть республіканці

Кандидат у губернатори Огайо Вівек Рамасвамі / © Associated Press

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Передвиборча кампанія кандидата в губернатори Огайо від Республіканської партії Вівека Рамасвамі опинилася в центрі скандалу через рекламний ролик за участю матері його суперниці-демократки Емі Актон — Донни Артур.

Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що реклама викликала критику навіть серед однопартійців Рамасвамі.

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Що показала реклама Рамасвамі

Як повідомляє американський телеканал KMBC, у рекламі Донна Артур стверджує, що її донька Емі Актон бреше про своє минуле, та закликає жителів Огайо не голосувати за неї.

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«Не голосуйте за людей, які брешуть. Не дозволяйте їй стати вашим губернатором», — говорить Артур у ролику.

Спочатку у відео, яке поширили в соцмережах, не вказали, хто його оплатив і санкціонував. Однак, як повідомляє Fox 8, згодом Рамасвамі підтвердив, що ролик створила його передвиборча кампанія, і заявив про намір витратити ще 4 млн доларів на його подальше поширення.

Як пише BBC, у рекламі не згадують обставини дитинства Емі Актон, про які вона раніше розповідала. За її словами, у дитинстві вона зазнала сексуального насильства з боку вітчима Кледіта Артура.

У 1978 році його заарештували та висунули обвинувачення у зґвалтуванні падчерки. Після цього Емі та її брата забрали з-під опіки матері. Кледіт Артур залишив Огайо й так і не постав перед судом за цим обвинуваченням.

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Брат Актон Філіп Стернс також розкритикував використання сімейної історії в політичній рекламі. У відео на підтримку сестри він розповів про насильство в дитинстві та заявив, що «Емі завжди діставалося найбільше».

Як Венс, Трамп і республіканці відреагували на скандал

Віцепрезидент США Джей Ді Венс став на захист Рамасвамі. Як повідомляє Reuters, під час виступу в Огайо він розкритикував республіканців, які засудили рекламу, заявивши, що їх більше обурює цей ролик, ніж дії демократів у Конгресі.

Венс також дорікнув медіа та демократам за надмірну увагу до відео, яке, на його думку, «називає речі своїми іменами» та звинувачує Актон у брехні.

«Тепер медіа та демократи в штаті Огайо зациклилися на цьому, тому що Вівек Рамасвамі наважився запустити телевізійну рекламу, яка називає речі своїми іменами і називає Емі Актон брехухою», — заявив віцепрезидент.

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Президент США Дональд Трамп у коментарі Mediaite заявив, що не знає подробиць реклами, але чув про конфлікт між матір’ю та донькою.

«Дуже незвична ситуація, коли мати настільки ненавидить свою доньку. Але я не думаю, що це має якийсь стосунок до Вівека», — сказав Трамп.

Рекламу розкритикували й деякі представники Республіканської партії. Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі написала в соцмережі X: «Він погана людина. Шкода, що йому й надалі все сходить з рук».

Сенатор від Огайо Джон Гастед у коментарі Associated Pressзаявив: «Я б не запускав таку рекламу».

Секретар штату Огайо Френк Лароуз також зазначив, що особисто не став би випускати подібний ролик, хоча кожен кандидат сам ухвалює рішення щодо своєї кампанії.

За даними Reuters, політична реклама з атаками на опонентів давно є частиною виборчих кампаній у США. Однак професор Школи публічної політики Американського університету Девід Люблін вважає, що такі атаки стали жорсткішими, а межі допустимого розширилися.

«Але це випадок зовсім іншого масштабу. Вони віддалилися один від одного не через політичні погляди, а через звинувачення у зґвалтуванні», — зазначив Люблін у коментарі BBC.

На думку експерта, реклама може мати зворотний ефект. Він припустив, що кампанія Рамасвамі ризикує зашкодити його позиціям у дедалі конкурентніших перегонах.

Нагадаємо, за даними The New York Times, Дональд Трамп доручив виділити 20 млн доларів із федерального бюджету на телевізійну рекламну кампанію, присвячену його адміністрації. Її мета — розповісти американцям про діяльність Білого дому та досягнення президента. Кампанію планували поширювати на національному рівні, щоб охопити аудиторію в різних штатах США.

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