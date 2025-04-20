Союзники США починають сумніватися в надійності "ядерної парасольки" США – FT

"Ядерна парасолька" США. / © ТСН.ua

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Повернення Дональда Трампа на посаду президента США викликало серйозні занепокоєння серед союзників країни щодо надійності американських гарантій ядерного захисту. Хоча Трамп заявляє про необхідність нових угод з контролю над озброєннями з Росією та Китаєм, його політика може призвести до зворотного ефекту – загострення гонки озброєнь.

Про це пише Financial Times.

У Європі ситуація особливо напружена. Похолодання у трансатлантичних відносинах, а також підтримка Трампом Путіна у контексті війни в Україні серйозно підірвали довіру до американських зобов'язань. Як наслідок, такі країни як Німеччина та Польща вже відкрито обговорюють можливість розвитку власних ядерних програм або спільного використання французьких чи британських арсеналів. Франція, яка має власний ядерний потенціал, пропонує розглянути його як інструмент європейського стримування.

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Не менш складна ситуація склалася і в Азії. Південна Корея та Японія, які стикаються з постійними загрозами з боку Китаю та Північної Кореї, дедалі активніше обговорюють можливість створення власних ядерних арсеналів. На Близькому Сході Туреччина та Саудівська Аравія вже дали зрозуміти, що готові відповісти на будь-яке розширення ядерних можливостей Ірану.

Експерти попереджають, що будь-які спроби союзників США розробити власну ядерну зброю можуть спровокувати ланцюгову реакцію. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який десятиліттями обмежував кількість ядерних держав, опиняється під серйозною загрозою.

Окремої уваги заслуговує ситуація з контролем над озброєннями. Договір СНО-3, який обмежує кількість ядерних боєголовок у США та Росії, втрачає чинність у лютому наступного року. Путін вже призупинив його виконання після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Трамп же під час свого першого президентського терміну не поспішав продовжувати угоду, наполягаючи на включенні до неї Китаю, що викликало різкий спротив Пекіна.

На тлі цих подій стає очевидним, що поточний курс адміністрації Трампа не лише не знижує ядерні ризики, але й може призвести до небезпечного зростання напруженості у світі. Союзники США, втрачаючи віру в американські гарантії, починають шукати альтернативні шляхи забезпечення власної безпеки, що може мати непередбачувані наслідки для глобальної стабільності.

У сучасному геополітичному контексті британський ядерний потенціал, попри на свою скромність у порівнянні з російським арсеналом, може стати ключовим елементом європейської безпеки. Разом із більш гнучкою французькою ядерною програмою він міг би сформувати свого роду "parapluie nucléaire" – європейський ядерний щит, здатний, як мінімум, стримувати агресивні амбіції Москви та заспокоїти партнерів по НАТО.