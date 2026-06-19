Союзники Трампа-республіканці розкритикували його угоду з Іраном: у Конгресі вимагають пояснень

Конгрес США / © Associated Press

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У США спалахнув політичний скандал навколо нової мирної угоди між адміністрацією президента Дональда Трампа та Іраном — частина республіканців у Конгресі різко розкритикувала документ і вимагає від Білого дому розкрити всі деталі домовленостей.

Підписаний 17 червня меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном, який має стати основою для припинення війни та початку нових переговорів, викликав хвилю невдоволення навіть серед однопартійців президента Дональда Трампа.

Як повідомляє CNN, низка республіканських сенаторів заявила, що адміністрація не надала Конгресу достатньо інформації щодо умов угоди. Законодавці стурбовані тим, що документ може передбачати надто великі поступки Тегерану.

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Згідно з текстом меморандуму, США мають протягом 30 днів зняти морську блокаду іранських портів, а також поступово послабити санкції. Натомість Іран зобов’язується відкрити для міжнародного судноплавства Ормузьку протоку та розпочати 60-денні переговори щодо остаточного врегулювання конфлікту.

Серед найгучніших критиків — сенатори-республіканці, які вважають, що Вашингтон фактично надає Ірану економічні бонуси без достатніх гарантій безпеки. Частина політиків нагадує, що раніше сам Трамп жорстко критикував ядерну угоду з Іраном 2015 року, називаючи її “катастрофічною”.

У Білому домі наполягають, що угода допоможе стабілізувати ситуацію на Близькому Сході, відновити глобальні поставки нафти та запобігти подальшій ескалації конфлікту. Водночас Конгрес уже вимагає термінового брифінгу щодо всіх пунктів документа.

Нагадаємо, три супертанкери під прапором Саудівської Аравії, які перевозили близько 6 млн барелів сирої нафти, вже пройшли Ормузькою протокою. Сьогодні, 18 червня, за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав меморандум з Іраном про припинення війни, судна подолали протоку.

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