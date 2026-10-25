Союзники України відпрацюють сценарій перемир’я: хто долучиться до військових навчань у Польщі

Бундесвер / © Bundeswehr

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Німеччина візьме участь у перших спільних військових навчаннях країн, які готуються сформувати міжнародні сили для підтримки миру в Україні. До маневрів у листопаді долучаться близько десяти штабних офіцерів Бундесверу, а також транспортна авіація та логістичні підрозділи.

Про це повідомило німецьке видання taz із посиланням на представника Міністерства оборони Німеччини.

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За словами представника відомства, участь у навчаннях є «знаком єдності з нашими партнерами».

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Що відомо про військові навчання Коаліція-2026

Маневри, що назвали Koalicja 2026 («Коаліція 2026»), погодили в липні під час саміту в Парижі. У серпні про їх проведення оголосив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Як повідомляло польське інформаційне агентство PAP, тоді Туск заявив, що навчання мають допомогти підготувати «конкретні гарантії безпеки для України, а також для регіону».

У листопаді союзники України вперше перевірять готовність багатонаціональних сил до виконання завдань. Ідеться про підрозділи, які можуть залучити для підтримки режиму припинення вогню або мирної угоди між Україною та Росією.

Формування багатонаціонального контингенту під керівництвом Франції та Великої Британії погодили ще в січні. Такі сили мають допомогти забезпечити дотримання перемир’я або мирної домовленості, якщо сторони досягнуть відповідних угод.

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Яку роль відіграватиме Німеччина

За даними Міністерства оборони Німеччини, Бундесвер залучить до навчань близько десяти штабних офіцерів. Крім того, Німеччина надасть до двох транспортних літаків A400M для повітряного дозаправлення під час маневрів. Вони діятимуть із німецької території.

Також Берлін забезпечить логістичну підтримку переміщення військ через Німеччину до району проведення навчань.

Водночас участь у маневрах не означає, що Німеччина вже визначила остаточний формат своєї присутності в майбутніх міжнародних силах для України.

Спочатку Берлін вагався щодо участі в цій ініціативі, однак зрештою погодився долучитися до навчань.

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«Про характер і масштаб внеску Німеччини також ухвалюватимуть рішення федеральний уряд і Бундестаг», — заявив канцлер Фрідріх Мерц у липні.

Отже, остаточне рішення про можливе залучення німецьких військових до багатонаціонального контингенту ухвалюватимуть окремо.

Скільки військових візьмуть участь у маневрах

Точна кількість учасників навчань поки що невідома.

У середині жовтня міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг під час візиту до Вашингтона, де зустрівся з американським колегою Пітом Гегсетом, говорив про участь у маневрах тисяч військових.

Водночас британська газета The Times нещодавно повідомила, що в навчаннях разом із польськими військовими можуть узяти участь загалом близько 1500 французьких, британських і німецьких військовослужбовців.

Що таке «коаліція охочих»

«Коаліцію охочих» (Coalition of the Willing) створили на початку 2025 року за ініціативи тодішнього прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Емманюеля Макрона. Її формування стало європейською відповіддю на зміну політики США після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

До об’єднання входять 36 держав. Одна з його ключових цілей — підготовка механізмів підтримки безпеки України в разі припинення бойових дій.

Водночас проведення військових навчань саме по собі не означає, що мирну угоду між Україною та Росією вже досягнуто або що міжнародні сили гарантовано будуть розміщені на українській території.

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