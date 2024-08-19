"Солдат" РФ, який закликав чоловіків Курщини перестати тікати, виявився власником похоронного бюро

В українських соцмережах жартують, що таким зверненням бізнесмен просто хотів збільшити кількість своїх потенційних клієнтів.

Начебто "російський військовий", який опублікував відео із закликом до чоловіків Курщини не тікати від ЗСУ, а воювати, виявився бізнесменом з Петербурга. Що цікаво, його бізнес – це ритуальні послуги, в тому числі і для загиблих у так званову "СВО".

Особу чоловіка встановило російське видання "Агенство".

Бізнесмен був одягнутий у військову форму і критикував чоловіків Курщини.

"Хочу звернутися до чоловічого населення Курська. Ви там що, взагалі, бл**ь, краї переплутали. Ви куди виїжджаєте? Якщо у нас всі мужики вмикати задню і виїжджати з міст, на які будуть нападати, що взагалі буде. Ви що творите? Ви не можете взяти зброю до рук. Тоді беріть лопати і копайте окопи. Віддайте машини свої пацанам (російським окупантам – Ред.). Зупиніться, бл**ь", – емоційно заявляв чоловік.

Пропагандисти швидко поширили це відео, підписуючи автора як військового ЗС РФ.

"Агентство" встановило особу "військового". Ним виявився директор гранітної майстерні із Санкт-Петербурга, яка виготовляє пам'ятники для надгробків та допомагає ховати загиблих окупантів. Крім виготовлення пам'ятників та надгробків, його компанія пропонує послуги кремації, поховання та доставки "вантажу 200".

Як виявилося, бізнесмен допомагає ховати загиблих окупантів. / Фото: t.me/agentstvonews

Чоловік визнав, що сам не воює, а лише возить у зону бойових дій гуманітарну допомогу. На запитання, чи збирається сам поїхати на війну, псевдовійськовий відмовився відповідати.

В українських соцмережах жартують, що таким зверненням бізнесмен просто хотів збільшити кількість своїх потенційних клієнтів.

Раніше ТСН.ua з'ясовував, чому українці лягали під російські танки, а росіяни на Курщині не чинять опір ЗСУ.

Читайте також:

Ми повинні були зробити це раніше! — Зеленський про наступ ЗСУ на Курську область

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.