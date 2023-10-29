Солдати ЦАХАЛу підняли ізраїльський прапор на півночі Гази — ЗМІ (відео)

Це був перший випадок, коли ізраїльський прапор було піднято в Газі після розмежування 2005 року.

Прапор Ізраїлю було піднято в Газі 28 жовтня 2023 року вперше після розмежування 2005-го.

Згідно з відео, поширеним в Інтернеті, а також The Jerusalem Post, солдати ЦАХАЛу, які в суботу, 28 жовтня, увійшли до Сектору Гази, підняли ізраїльський прапор на одному з будинків у цьому районі.

На відео можна почути чоловіка, який каже: "Через три тижні після жахливого злочину солдати 52-го батальйону 401-ї бригади піднімають прапор Ізраїлю в самому серці Гази, уздовж пляжу. Ми не забудемо... не зупинимося до перемоги", — каже він.

מרגש: דגל ישראל מונף בלב עזה pic.twitter.com/5ii0xXEs74 — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) October 28, 2023

Джерело зазначає, що це був перший випадок, коли ізраїльський прапор було піднято в Газі після розмежування 2005 року.

ЦАХАЛ розширює наземні операції в Секторі Гази

Від ночі п'ятниці, 27-28 жовтня, солдати ЦАХАЛу почали розширений наземний наступ на Сектор Гази, досягнувши кількох кілометрів углиб прибережного анклаву.

ЦАХАЛ заявив, що вхід до Гази був "розширенням" наземних рейдів, проведених на початку тижня, хоча речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі не сказав, чи був вхід початком наземного наступу, про який говорили останніми тижнями.

Нагадаємо, палестинський політик та член політбюро ХАМАСу Халед Машаль заявив, що напад ХАМАСу на Ізраїль "відволік США від війни в Україні".

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган своєю промовою поставив знак питання у подальшому розгортанні подій на Близькому Сході.

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