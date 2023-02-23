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Солдати ЦАХАЛ з жовто-блакитним прапором: у Мережі зʼявилось відео, як ізраїльські військові підтримують Україну

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1343
Час на прочитання
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Солдати ЦАХАЛ з жовто-блакитним прапором: у Мережі зʼявилось відео, як ізраїльські військові підтримують Україну

Жовто-блакитний прапор розташований поруч із зіркою Давида.

Солдати Армії оборони Ізраїлю - ЦАХАЛу, на своїй військовій частині поруч з прапором власної країни є ще один - український. 

Відео з чинним солдатом ЦАХАЛ опублікував у Тwitter колишній ізраїльський війсковослужбовець та боєць іноземного легіону в Україні Knukli.

Відеов Twitter Knukli.

"Ніколи не подумав би, що рік тому я бачив солдатів ЦАХАЛу з українським прапором в армії. Особливо тому, що нам не дозволялося висловлювати політичну думку, поки ми виконували нашу обов’язкову службу. що команда просто "заплющує очі", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, "Інтернаціональний Легіон" - один з найбільш вдалих проектів Сил оборони України. Їхня сміливість вражає, коли вони, озброєні лише стрілецькою зброєю, розвертають російську бронетехніку і бачать спини окупантів. Їх називають божевільними, але це звучить, як найвища нагорода. 

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Дата публікації
Перегляди
1343
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