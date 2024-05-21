Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Солдати РФ вкрали автівку евакуйованого бєлгородця: ГУР перехопило розмову двох росіян

Солдати РФ вкрали автівку евакуйованого бєлгородця: ГУР перехопило розмову двох росіян

Перехоплення ГУР / Фото: ГУР Міноборони

Про випадок мародерства розповідає місцевий житель.

Українська розвідка перехопила розмову жителя Росії з Бєлгородської області щодо випадків мародерства, зокрема викрадення автівки російськими солдатами.

Про це йшлося у перехопленій розмові, що оприлюднила ГУР.

"Солдати викрали її (автівку - ред.). Мене дрон підбив. Спочатку стояла у гаражі, а нас же вивезли. Її солдати
з***дили", - нарікає він.

Раніше з чергового перехоплення ГУР стало відомо, що російських громадян примусово відправляють на фронт. Цивільна та військовослужбовець ЗС РФ з Грайворонського напрямку говорили саме про примусову відправку на фронт спільних знайомих.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація