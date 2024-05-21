Солдати РФ вкрали автівку евакуйованого бєлгородця: ГУР перехопило розмову двох росіян

Українська розвідка перехопила розмову жителя Росії з Бєлгородської області щодо випадків мародерства, зокрема викрадення автівки російськими солдатами.

Про це йшлося у перехопленій розмові, що оприлюднила ГУР.

"Солдати викрали її (автівку - ред.). Мене дрон підбив. Спочатку стояла у гаражі, а нас же вивезли. Її солдати

з***дили", - нарікає він.

Раніше з чергового перехоплення ГУР стало відомо, що російських громадян примусово відправляють на фронт. Цивільна та військовослужбовець ЗС РФ з Грайворонського напрямку говорили саме про примусову відправку на фронт спільних знайомих.

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