Солдати з Північної Кореї на фронті проти України?: Фейгін оцінив ймовірність авантюри Путіна

Фейгін каже, що відкидати повністю таки сценарій не можна, проте північнокорейська армія - застаріла і відстала.

Ймовірне залучення солдатів Північної Кореї до бойових дій проти України – авантюрна витівка, хоча виключати такого не можна.

Про це розповів російський опозиційний журналіст і правозахисник Марк Фейгін, передає "Еспресо".

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"Зараз обговорюють, чи виходить з угоди Путіна та Кім Чен Ина, повертаючись до військової складової, те, що північнокорейські військовослужбовці можуть з'явитися в Україні. Цього не можна виключати. Хоча я не думаю, що угода, обов'язкова умова, щоб перешкоджати тому, щоб привезти північнокорейців. Привозили ж непальців, привозили африканців, багато кого, тому північнокорейці могли б з'явитися, мабуть. Я так розумію, що на державному рівні у цього є і матеріальні, й інші складові, про які домовляються, це з одного боку", – каже Фейгін.

Він попередив, що північнокорейські солдати зазнають катастрофічних втрат на фронті, якщо їх все ж відправлять до України.

"Розумієте, опинитися між росіянами та українцями, треба хоча б мову розуміти, менталітет. Я дуже сумніваюся, що молоді люди, а скоріш за все це будуть північнокорейські військовослужбовці, які достатньо молоді, то що вони зможуть розуміти, як себе вести на цій війні між слов'янами. Тобто я думаю, що там спад буде катастрофічний", – вважає експерт.

Фейгін зауважив, що армія КНДР при всій красивій картинці, яку малює північнокорейська пропаганда, дуже несучасна, відстала армія "в шапках-вушанках".

Нагадаємо, що 18 червня російський диктатор Путін прибув до Пхеньяна для зустрічі з диктатором КНДР Кім Чен Ином. Це перший візит Путіна до столиці Північної Кореї від 2000 року.

Аналітики ІSW пояснили мету візиту російського "фюрера" до КНДР.

На тлі цього візиту, у Мережі знову заговорили про можливість появи на фронті солдатів з КНДР. Політолог Вадим Денисенко оцінив, чи може КНДР відправити війська до України.

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