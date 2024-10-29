Солдатів КНДР навчають російської мови: деталі від розвідки Південної Кореї

Перекинуті до Росії військові з Північної Кореї навчають основних військових команд російською мовою, а після того їх - "включно з військовими високих рангів" буде переміщено на лінію фронту.

Про це повідомляє CNN з посиланням на нові дані від розвідки Південної Кореї

За інформацією південнокорейських законодавців Лі Сон Квінв і Пак Сун Вона, зараз Росія навчає солдатів з КНДР приблизно 100 основним військовим словам та командам. Зокрема, серед таких команд - "вогонь" та "на позиції".

"Однак очевидно, що північнокорейські солдати мають проблеми з комунікацією. Незрозуміло, чи зможуть вони подолати мовний бар'єр", - повідомляє CNN, опираючись на дані від Сеула.

За останніми оцінками Вашингтона, пишуть автори видання, до десяти тисяч солдатів з КНДР проходять військову підготовку на сході Росії. Пхеньян має одну з найбільших у світі армій (1,2 млн солдатів). Втім, більшості її військ бракує бойового досвіду. Участь військових КНДР у війні проти України на боці РФ "може стати першим значним втручанням Північної Кореї в міжнародний конфлікт", - заявляють у CNN.

Нагадаємо, у пентагоні повідомили, що Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі у війні в Україні. Вони можуть долучитися до бойових дій уже протягом "наступних кількох тижнів".

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