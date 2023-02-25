Солдатська муштра і кидання гранат у ворожі танки: у російському дитсадку влаштували "свято" (відео)

В одному із дитсадків російського міста Тамбова для вихованців влаштували “патріотичне” свято з нагоди так званого “дня захисника вітчизни”, який у РФ відзначають 23 лютого.

Відео цього дійства опубліковане в Telegram-каналах.

Дітей одягнули в армійську форму часів Другої світової війни, змусили марширувати із закладеними за спину руками та водити хороводи з російськими прапорами. Потім влаштували військову “гру” — кидання гранат у ворожі танки, які щоправда були фотографіями, роздрукованими на папері формату А4.

Російські дошкільнята також співали пісні та читали вірші про солдатів — тих самих окупантів, які прийшли з війною в Україну, де вбивають тепер їхніх однолітків.

Нагадаємо, раніше мер міста Котовська Тамбовської області Олексій Плахотніков у соцмережах виклав відео, на якому він разом із дітьми співає антиукраїнську пісню.

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