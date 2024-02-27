Солом’яний Abrams і закреслені прапори України: фермери у Варшаві влаштували масштабний протест

Тисячі польських фермерів влаштували в центрі Варшави 27 лютого найбільшу за останній час акцію протесту. Вони тримають у руках плакати з перекресленими українськими прапорами та притягли солом’яний танк Abrams.

Про це повідомляє rp.pl, українські журналісти та свідчать відео з Мережі.

Польські фермери прийшли з протестами до Сейму, де їх оточили правоохоронці. Вони стежать, щоб не спалахнули сутички, оскільки настрій напружений. Організатори оцінюють кількість учасників акції у 20-30 тис. людей.

Мітингувальники перекрили дороги й вулиці Варшави. Хода розпочалася з кількох інцидентів: невідомі запалили фаєри на площі Дефілад і розпалили багаття.

Протест польських фермерів у Варшаві / Фото: Associated Press

Протест польських фермерів у Варшаві / Фото: Associated Press

Вимоги польських фермерів

"У нас три вимоги. Перша – відмовитися від шкідливих положень Зеленої угоди, друга – закрити кордони Польщі від неконтрольованого надходження агропродовольчої продукції з країн, що не входять до ЄС, і третя – захистити розведення тварин у Польщі", – заявив організатор маршу Щепан Войцік з Польської фундації підтримки землеробів.

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Протестувальники також заявляють, що "ми повинні продовжувати боротьбу за сільське господарство, і, на жаль, також за європейське сільське господарство. Згоди на обмеження виробництва не буде".

Демонстранти рухаються повільно, з гучномовців звучать релігійні пісні, голосно чутино вувузели та труби. Видно багато прапорів, хрестів, а з гучномовців звучить солдатська пісня "Сива піхота". Протестувальники тримають у руках плакати з перекресленими прапорами України, а також притягли на акцію зроблений з соломи Abrams.

Протест польських фермерів у Варшаві / Фото: Associated Press

Протест польських фермерів у Варшаві / Фото: Associated Press

Польські ЗМІ вказують, що в натовпі різні люди, зокрема фермери, шахтарі, тваринники, мисливці та виробники хмелю. Останній скаржиться, що цього року взагалі не продавав хміль, бо пивоварні купували продукцію із Німеччини та Чехії.

"Міністре, прем’єр-міністре, у нас є три вимоги. Перша – зупинити Зелену угоду, ми не дозволимо себе знищити. Це Польща, а не Брюссель", – кричить чоловік у мікрофон із встановленої на автобусі кафедри, заохочуючи людей скандувати.

"Це все фігня по телевізору, немає Польщі без сільського господарства", – кричать молодики в мегафон.

Також чутно багато антиєвропейських гасел, хтось заявляє в мікрофон, що євроколгосп хоче забрати у поляків машини і замкнути їх вдома.

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В середині дня організатори протесту, серед яких був і Войцік, пішли на зустріч зі спікером Сейму Шимоном Головнею. Вони не зустрічатимуться з міністром сільського господарства Чеславом Сєкерським, оскільки він зараз перебуває у Брюсселі.

Сейм уже обнесений загорожами. Поки що там більше правоохоронців, ніж фермерів, але перші протестувальники вже стоять на іншому боці вулиці.

Український журналіст Костянтин Ткаченко назвав сьогоднішні події у Варшаві найбільшим за останній час фермерським протестом.

"Для тих, хто не стежить, вони вже змішалися в одну купу. Повірте на слово, зараз там аншлаг", – зазначив журналіст у повідомленні в Мережі.

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Він звернув увагу, що вимоги протестувальників не змінились: вони виступають проти "зеленого курсу" та української агропродукції. Хоча Єврокомісія частково дала задню щодо вимог "зеленого курсу" і виділила додаткові гроші для польських аграріїв.

"Українське ж зерно в більшості йде транзитом та не створює погоди на польському ринку. Навіть більше – на ньому круто заробляють логісти і інфраструктура. По курятині, цукру, олії ми готові піти на самообмеження, аби не створювати їх виробникам конкуренції в ЄС. Але риторика вже інша, якщо узагальнити, то це "вирощене агроолігархом зерно на залитих хімією полях іде в Німеччину, куди ми хочемо поставляти", – пояснив Ткаченко.

Він додав, що є ще особлива категорія: з України зерно йде до Литви, щоб там "стати європейським" і повернутися до Польщі. Ось це невігластво, зокрема, і породжує істерію, вказав журналіст.

До слова, вранці 27 лютого польські фермери продовжували блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною. Водночас руху легковиків та автобусів протестувальники не заважали.

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