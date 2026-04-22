Соловйов накинувся на Мелоні — премʼєрка Італії жорстко відповіла пропагандисту

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відреагувала на образливі висловлювання російського пропагандиста Володимир Соловйов, заявивши, що її політика не підпорядковується жодним зовнішнім впливам.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

Мелоні наголосила, що подібні заяви не вплинуть на політичний курс країни, і назвала Соловйова «старанним пропагандистом режиму», який не може повчати ні свободі, ні послідовності.

«За своєю природою старанний пропагандист режиму не може давати уроків ані з послідовності, ані зі свободи. Але ці карикатури точно не змусять нас змінити курс. На відміну від інших, ми не маємо жодних ниточок, у нас немає господарів, і ми не виконуємо наказів. У нас є лише один компас: інтереси Італії. І ми продовжуватимемо слідувати за ним з гордістю, всупереч пропагандистам з усіх куточків світу», — написала вона у соцмережі Х.

Скандал виник після того, як Соловйов у своєму ефірі дозволив собі різкі та образливі висловлювання на адресу Мелоні, зокрема назвав її «ганьбою людства» та використав інші принизливі формулювання.

На тлі цього віцепрем’єр-міністр та глава МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив про виклик російського посла Олексій Парамонов.

«Я викликав російського посла, щоб висловити офіційний протест у зв’язку з надзвичайно серйозними та образливими заявами», — заявив Таяні, додавши, що висловлює повну підтримку Мелоні.

