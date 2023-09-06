Гнівний Соловйов защебетав про мовчанку щодо прильотів по Росії

Російський пропагандист, путінський прихильник Володимир Соловйов звернувся до росіян з "проханням", аби вони зберігали інформаційну тишу та не публікувати матеріали про атаки на РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Не треба розміщувати фото і відеоматеріали про влучання по об'єктах на території РФ, тим паче коли це робить губернатор. От не треба грати в блогерів", - наголосив пропагандист.

На думку кремлівського рупора, таким чином самі росіяни "приносять радість" українцям, які, з його слів, є "корегувальниками ударів".

"Не треба приносити радість укронацистам і де-факто виступати в якості верифікаторів і коректорів їхніх ударів. Не робіть цього", - сказав Соловйов.

Як повідомлялося раніше, у студії Соловйова захоплено обговорювали, які міста України треба "стерти із лиця землі" ракетами. Пропагандисти пропонували знищити повністю Львів, Київ та Одесу, а останню зробити столицею.

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