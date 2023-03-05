Соловйов розповів, як під час поїздки на фронт ЗСУ "люб'язно" зустріли його артилерійським обстрілом

Російський пропагандист Володимир Соловйов потрапив під обстріл під час візиту на передову до російських військових, які скаржилися на відсутність командування і великі втрати.

Одіозний російський пропагандист Володимир Соловйов повідомив, що відвідав окупантів на фронті під Вугледаром. Там вони всі разом потрапили під обстріл українських захисників, які "любязно" зустріли "гостя".

Про це він сказав в ефірі своєї програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим".

Так, пропагандист відвідав розташування 155-ї бригади морської піхоти під Вугледаром, однак населений пункт, у якому відбувалась зустріч Соловйова з військовими, потрапив під артилерійський обстріл ЗСУ.

"Але нічого, все обійшлося. Думаю, військова контррозвідка розбереться, звідки ворог дізнався про наші переміщення", - сказав пропагандист.

Слід зазначити, що морські піхотинці 155-ї бригади Тихоокеанського флоту Росії в листопаді 2022 року поскаржилися на командування і великі втрати губернаторові Примор'я Олегу Кожемяко. Чиновник назвав їхню скаргу "викидом українських спецслужб", а Міноборони РФ у відповідь на це заявило, що втрати бригади за вказаний період не перевищують 1%. У лютому 2023 року українські ЗМІ повідомили, що під Вугледаром було розбито російську танкову колону, до якої, зокрема, входили бійці 155-ї бригади.

Нагадаємо, раніше головний пропагандист Росії Володимир Соловйов пригрозив Європі новим "військовим походом" через Альпи, "візитом" до Мілана, назвав польську Варшаву "російським містом" і заявив, що метою Кремля має бути "повернути собі всі давньоруські землі". Для цього, як вважає рупор кремлівської брехні, треба оголосити набір "добровольців".

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