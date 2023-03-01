Соловйов в агонії закликав армію Путіна захопити Івано-Франківськ: "Це історично російські землі"

Також у хворих уявленнях Соловйова в Івано-Франківську живуть "нацисти", від яких народ потрібно "звільнити".

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов не сильно розбирається в історії України. Він назвав землі Івано-Франківська "історично російськими" і в агонії закликав Путіна їх захопити.

Про такі плани він обговорював разом із іншими російськими прихвостнями Путіна.

"Я вважаю, що нам потрібно створювати армію на Київ, нам потрібно створювати армію на Івано-Франківськ. Тобто прямо казати, що наше завдання – це "звільнення історичних російських земель від нацизму", – сказав пропагандист.

На таку божевільну ідею пропагандисту не шкода кидати величезну кількість росіян. Йому однаково, 100 тисяч чи 200 тисяч, чи хоч один мільйон росіян загине.

"Не можна грати в нічию й Захід повинен розуміти, що ми не зупинимось на Україні", – сказав Соловйов.

Як повідомлялося, російський топпропагандист Володимир Соловйов після рішення Німеччини відправити Україні танки Leopard 2 в лютій істерії заявив, що "Москві слід вдарити по ФРН".

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