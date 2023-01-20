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Соловйов в істериці заявив, що РФ слід ввести війська до Берліна і Парижа

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Соловйов в істериці заявив, що РФ слід ввести війська до Берліна і Парижа

ерез новий "Рамштайн" Соловйов не зміг стримати емоції.

Російський пропагандист Володимир Соловйов істерично висловився, мовляв, російські війська слід ввести до Берліна та Парижа. Йому також привиділося, що після Другої світової війнии "американці окупують частину Європи".

Так відомий путініст гнівно відреагував на слова канлера ФРН Олафа Шольца про те, що Захід не повинен дати Росії виграти війну. 

До істерики Соловйова також довели новини про передавання Україні нового озброєння. Зокрема, французької бронетехніки. 

"Шольц, отже ми повинні увійти до Берліна. І ніколи їх не виводити. Поставив свою версію колісних танків, Макрон?! Значить, ми повинні увійти до Парижа. І ніколи не виводити звідти свої війська!", - емоційно висловився пропагандист Кремля.

Не забув він і про радянську історію. Соловйов звинуватив комуністичну владу, бо, мовляв, була занадто м'якою щодо європейських країн.

"Дурні! Горбачов, Єльцин, які вивели наші війська зі Східної Європи. Дурень Хрущов закрив нашу військову базу в Фінляндії! Сіпнулися б зараз всі ці ... Мовчали б у ганчірочку, не було б ні санкцій, нічого", - заявив Соловйов.

Нагадаємо, російська телеведуча-путіністка Дана Борисова пожалілася на українку, яка показала, як варто поводитися з окупантами. Так, в Таїланді що під час сніданку українка взяла тарілку і жбурнула її в росіянку.

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Дата публікації
Перегляди
1600
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