Соловйов влаштував істерику з погрозами Нідерландам: "Ми повинні прийти до Гааги"

Російський пропагандист Володимир Соловйов істерично пригрозив Нідерландам нападом з боку РФ, де розташований Міжнародний кримінальний суд (у Гаазі), що розглядає воєнні злочини.

Свої агресивні заяви Соловйов виголосив у ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1".

"Зараз, кажуть, в Гаазі трибунал хочуть. Тоді, може, поставити завдання, що ми повинні прийти в Гаагу і запитати: хто там збирається трибунал влаштовувати?" – роздратовано заявив розчервонілий пропагандист.

Він вдався до погроз із натяками на вторгнення Росії до Нідерландів.

"У Нідерландах армія з'явилася, чи що? Зайти і запитати. Зовсім охаміли. Великій Росії всіляка нікчема погрожувати буде, тюльпанів перенюхали", – вдався до традиційної для себе хамовитої риторики Соловйов.

Нагадаємо, Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення Росії до України. Водночас передбачається, що новий спецсуд не стане на заваді роботі Міжнародного кримінального суду в Нідердландах.

Додамо, що раніше ще дві російські пропагандистки Ольга Скабеєва та Маргарита Симоньян взялися залякувати глядачів тим, що в разі поразки Росії у війні всім її громадянам загрожує Гаазький трибунал.

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