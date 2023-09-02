Соловйов закликав вдарити по Україні ядерною зброєю і навіть назвав місто (відео)

Російський пропагандист, путінський прихильник Володимир Соловйов закликали до ядерного удару по Україні. Одними з варіантів, куди можна було б вдарити, стали Одеса та Львів.

Про це він заявив в ефірі одного з пропагандистських телеканалів.

Під час шоу Соловйова гості у студії обирали українське місто, по якому можна було б завдати показового удару ядерною тактичною зброєю. Один з гостей був колишній проросійський український політик, народний депутат 7-го скликання від "Партії Регіонів" Ігор Марков. Зрадник запропонував "бити навідліг", мовляв, "досить по очках вигравати, треба нокаутувати".

Соловйов підхопив таку ідею. "Для цієї мети треба використати те, що вам не подобається...Одеси не буде, заново відбудуємо. А які варіанти? Варіантів, на жаль, більше немає", - цинічно зауважив Соловйов.

Натомість ще більш цинічним був Марков. "Краще Львів", - заявив він. Пояснивши свою думку ти, що через це місто союзники постачають Україні зброї.

Російські пропагандисти закликають вдарити по Україні ядерною зброєю

Нагадаємо, раніше у студії Соловйова захоплено обговорювали, які міста України треба "стерти із лиця землі" ракетами. Пропагандисти пропонували знищити повністю Львів, Київ та Одесу, а останню зробити столицею.

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