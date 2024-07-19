Сьома людина на планеті "вилікувалася" від ВІЛ: що відомо про дивовижний випадок

Сьома людина фактично вилікувалася від ВІЛ після трансплантації стовбурових клітин майже десять років тому.

Про це пише New York Time.

60-річний німець страждав на гостру мієлоїдну лейкемію, коли в жовтні 2015 року йому провели ризиковану операцію із заміни хворого кісткового мозку.

Він припинив приймати антиретровірусні препарати, які не дають ВІЛ розмножуватися, у вересні 2018 року. Він перебуває у стані вірусної ремісії і, схоже, не хворий на рак.

"Здорова людина має багато бажань, а хвора – лише одне", - сказав про свій прогрес чоловік, який побажав залишитися невідомим.

Доктор Крістіан Геблер, лікар-науковець з Університетської медичної клініки Шаріте в Берліні, представить цей випадок наступного тижня на 25-й Міжнародній конференції зі СНІДу.

"Чим довше ми бачимо ці ремісії ВІЛ-інфекції без будь-якої антиретровірусної терапії, тим більше впевненості в тому, що ми, ймовірно, бачимо випадок, коли ми дійсно елімінували всі компетентні форми ВІЛ", - сказав Геблер.

На пресконференції минулого тижня президентка Міжнародного товариства зі СНІДу Шерон Левін застерегла від використання слова "вилікувати". Проте, за її словами, перебування в ремісії більш ніж п'ять років означає, що він "був би близький" до того, щоб вважатися вилікуваним.

Існує одна суттєва відмінність між випадком німця та більшістю інших. П'ятеро з інших шести пацієнтів отримали стовбурові клітини від донорів з двома копіями рідкісної генетичної мутації, яка зупиняє реплікацію ВІЛ. Німецький пацієнт став першим, хто отримав стовбурові клітини від донора з однією копією мутованого гена – і він сам мав копію цього гена. Близько 1% європеоїдів мають дві копії дефектного гена, а від 10% до 18% людей з європейською спадщиною, за оцінками, мають одну копію гена, що розширює потенційний пул донорів.

Близько 39 мільйонів людей у світі живуть з ВІЛ, вірусом, що спричиняє СНІД. Лише деякі з них зможуть отримати доступ до цього лікування, оскільки воно призначене для людей з ВІЛ та агресивною формою лейкемії.

Інші люди, які "вилікувалися" від ВІЛ

Тімоті Рей Браун, також відомий як "Берлінський пацієнт", вважається першою людиною, яка вилікувалася від ВІЛ. Він переніс дві трансплантації стовбурових клітин, 2007 та 2008 роках. Лейкемія повернулася, і він помер у вересні 2020 року у віці 54 років. Адам Кастільєхо, відомий як "Лондонський пацієнт", отримав трансплантацію кісткового мозку від лімфоми 2016 року. Йому зараз близько 40 років. Марк Франке, "пацієнт з Дюссельдорфа", переніс трансплантацію стовбурових клітин 2013 року для лікування лейкемії. 55-річний чоловік припинив антиретровірусну терапію 2018-го, а минулого року його оголосили "вилікуваним". Пол Едмондс, відомий як "пацієнт з міста надії", отримав трансплантацію стовбурових клітин у лютому 2019 року і був публічно оголошений вилікуваним від ВІЛ. "Нью-Йоркська пацієнтка", перша жінка і людина змішаного походження, яка була "вилікувана", отримала трансплантацію стовбурових клітин 2017 року для лікування лейкемії. "Женевський пацієнт" – чоловік зі Швейцарії, якому 2018-го зробили трансплантацію стовбурових клітин для лікування раку крові.

Нагадаємо, науковці здійснили прорив у пошуках вічного життя, розробивши препарат, який вимикає білок, пов'язаний зі старінням. Щурів, які брали участь у дослідженні, охрестили "супермодельними бабусями".

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